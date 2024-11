Lääne Elu paberleht neljapäeval, 21. novembril

Sunly alustas Rehemäele hiigelpäikesejaama ehitamist

Rehemäel tehakse ettevalmistusi, et järgmise kahe aasta jooksul ehitada sinna Baltimaade suurim päikeseelektrijaam.

Linnavalitsus tellis Posti tänavale ekspertiisi

Haapsalu linnavalitsus tellis firmalt T-Konsult Posti tänava ekspertiisi, et saada vastus, kas tänavat ehitanud YIT AS on kasutanud tänava ehituseks õiget tehnoloogiat.