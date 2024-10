Vivatbet partnerprogramm – suurepärane võimalus raha teenida

Sul on erinevates sotsiaalmeediakanalites palju jälgijaid ning sulle meeldib teha postitusi ning oma publikut erinevatel teemadel inspireerida? Siin on sulle huvitav pakkumine: viimse detailini viimistletud ning juba aastaid töötanud Vivatbet partnerprogramm! Sellega liitumiseks peab olema täisealine ning teha Vivatbeti lehel liitumisavaldus. Kohe pärast avalduse läbivaatamist ning heakskiitu saadki alustada vastavasisuliste postituste tegemist.

Selleks, et teha edukalt koostööd populaarse Vivatbet kihlveokontoriga, tuleb erinevatel platvormidel jagada ja pakkuda potentsiaalsetele huvilistele infot Vivatbeti tegevusest, s.t reklaamida antud kaubamärki erinevatel viisidel. Selleks saab näiteks kasutada:

sotsiaalmeedia kontot;

temaatilisi gruppe ja kanaleid;

suure liiklusega uudisteplatvorme;

spordikihlvedude ja kasiinode veebilehti.

Ära unusta lisada oma postitustesse unikaalset affiliate linki – tänu sellele lingile näeb kihlvedude korraldaja, et just sinu postituste kaudu saabuvad reklaamitud lehele uued aktiivsed kasutajad. Materjalid, mida postitada, saad meie poolt ehk et sinul endal ei ole vaja posituste sisule ülemäära aega kulutada. Materjalid on saadaval lausa 12 keeles. Mida rohkem aktiivseid panustajaid ja mängijaid sinu lehtede kaudu reklaamitavale veebilehele tuleb, seda suuremad on ka sinu komisjonitasud. Mida rohkem nad investeerivad kasiinomängudesse ja spordiennustustesse, seda rohkem sa teenid.

Vivatbeti partnerprogrammi peamised eelised?

Aastate jooksul on Vivatbeti kihlveokontoriga liitunud tuhanded partnerid ja paljud neist teenivad sellega arvestatavat sissetulekut. Sellest annavad tunnistust ka mitmed internetist leitavad positiivsed arvustused. Partnerprogrammiga liitujate töö ei ole keeruline, kuid heade tulemuste saavutamiseks on siiski vajalik teatav regulaarsus. Läbimõeldud Vivatbet partnerprogrammil on palju eeliseid, näiteks:

liitumine ei vaja investeeringut;

kõrged komisjonitasud;

ajakohase statistika esitamine, mis võimaldab sul mõista, millised postitused sinu jälgijatele meeldisid. See omakorda aitab sul olla edaspidi tõhusam;

komisjonitasu erinevatest tegevustest: kasiino ja spordikihlveod;

isikliku konsultandi tugi;

loovad reklaammaterjalid;

võimalus töötada mugava mobiilirakenduse kaudu;

piiramatu juurdepääs platvormile.

Oluline on ka abi, mida kasutajatugi pakub. Meie konsultandid on alati telefoni teel kättesaadavad ja valmis aitama igasuguste probleemide korral. Et võimalikult kiiresti alustada, täida vaid elektrooniline küsimustik. Hakka parima kihlveokontori partneriks, tööta vähemalt paar tundi päevas, kasuta läbiproovitud strateegiaid ja saa oma tegevuse eest korralikku komisjonitasu. Väljamaksed saabuvad automaatselt ning neid saab koheselt välja võtta.