Stockholmis avati Haapsalu salli näitus

Haapsalu käsitööseltsi naised viisid Stockholmi Rootsi Eesti saatkonda Haapsalu sallide rändnäituse.

Haapsalu käsitööseltsi juht Mirje Sims kirjutab seltsi blogis, et näituse mõte tuli jaanuaris Stockholmi Eesti saatkonda külastades. „Ja teades, et naabrite pealinnas on väga auväärse ajalooga huviring “Triinu”, oli soov ka midagi koos nendega teha,“ lisas ta.

Eesti suursaatkonna asejuht, haapsallane Kristel Engman tegi kõik, et sügiseks planeeritud külastus ja üritus korda läheks.

septembri õhtul sõitsid 19 käsitööseltsi naist laevaga Rootsi.

Järgmine päev Stockholmis kulus Haapsalu sallide näituse ülespanekule. „Esindatud on eelkõige vanad mustrid. Kümme kaunist salli jäävad saatkonna seinu ehtima veel oktoobriski, nii et sealsetel soovijatel on võimalik seda ilu ka vaatamas käia. Küll eelregistreerimisega, aga siiski,“ kirjutab Sims.

Haapsalu naised tegid saatkonnas ka „elavat näitust“. „Haapsalu naistel olid absoluutselt loomulikult vardad käes ja käis usin kudumine. Ja kui hakkasid saabuma meie seminari külastajad, siis ega nemadki vastust võlgu ei jäänud – ka nendel olid näputööd kaasas,“ vahendas Sims.

Kell üks alanud seminari avasõnad ütles suursaadik Merle Pajula, kelle õlgadel oli ta tütre kootud Haapsalu sall.

„Seminari loengu osas andsime ülevaate Haapsalu salli ajaloost ja tänasest päevast. Sekka sai räägitud tõekspidamistest, erinevatest seisukohtadest, mustriloojatest ja tulevikutegemistest. Ei puudunud ka küsimuste-vastuste voor. Aga mis keeles seminar toimus, võib tekkida lugejal küsimus. Eesti keeles. Sest Triinu on eestimeelne ja eestikeelne huviring. Neile, kes siiski tõlki vajasid meie teiste käsitöösõprade hulgas, toimus jooksev tõlkimine meie ühiste jõududega. Töökeel oli niisiis eesti keel. Olime me ju EV100 tähistamas,“ kirjutab Sims.

Reisil käisid Aasa Jõelaid, Velta Mägi, Merle Saulep, Eve Trei, Helin Põldve, Heli Huul, Pille Källe, Pille Schneider, Vaima Valk, Natali Särg, Anne Rekkaro, Sivi Koppelmaa, Marge Kiirend, Imbi Jeeberg, Eeva Maide, Ilme Kaaberma, Krete Lillep, Mare Kadanik ja Mirje Sims.

