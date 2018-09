Rohukülas surmasuust päästetud kassipoeg ootab abi

Väike Kribu Tallinna Loomade Kiirabis. Foto: erakogu

“Laibalõhn, surnud kassipoeg ja imekombel ellujäänud vigastatud kassititt!” võttis Eesti Loomakaitse Liidu Lõuna-Eesti regioonijuht Kristi Metsa kokku Rohukülas aset leidnud Väikseks Kribuks ristitud kassipoja juhtumi.

“Eelmise nädala lõpp tõi loomakaitse liidule õõvastava teate,” kirjutas Metsa liidu Facebooki lehel, kus jutustas järgneva loo.

Rohukülas elav Regina riputas parajasti õues pesu kuivama, kui kuulis kassipoja südantlõhestavat nuttu. See tuli naabrimehe kuurist, kes juba aastaid kõrvamajas enam ei ela.

Kuna nutulaul oli vali ja asi ei tundunud õige, läks naine vaatama, mis seal toimub. Ust avades lõi ninna hingemattev laibalehk. Hämar kuur oli silmini täis kõikvõimalikku sodi ja rämpsu.

Kuskil selle haisu sees ja rämpsu all nuttis kassipoeg. Naine asus pisaratega võideldes sodis kaevama, et leida kass. Lõpuks nägi naine pisikest, umbes ühe kuu vanust kiisupoega ja haaras tal turjast. Koos kassipojaga kerkis kaasa ka pundar tamiili – pisike nurrupall oli üleni selle sisse mässitud, tema all surnud ja haisev õeke või vennake, samuti tamiili sees lõksus.

Regina sai aru, et niisama sõrmedega tugevat peenikest materjali kassipoja ümbert kätte ei saa ja võttis appi käärid. Nende abil sai kiisu vabastatud. Kassipoeg oli väga kõhn ja nälginud. Kõige hullemas seisus oli tema jalg – toetada ta sellele ei saanud ja oli näha, et see tegi tugevat valu.

Kassipoja toodi liidu Läänemaa hoiukodusse ja hakati teda turgutama. Esialgu vaatas kiisu üle kohalik veterinaar, määras valuvaigistid ja ravi. Kuna sellised käpavigastused vajavad kindlasti röntgenuuringut ja ortopeedi konsultatsiooni, oli selge, et esmaspäeval pole pääsu ka spetsialistide juurde minekust.

Kassipoja seisund halvenes aga üsna kiiresti, ta loobus söögist ja joogist ning muutus loiuks. “Oli selge, et aega enam pole ja sõitsime Loomade kiirabisse.”

Röntgenis tuvastati kassipojal liigeses luumurd. Pole selge, kuidas see tekkis, aga kõige ilmsem põhjus on siiski seesama rämpsu sees peituv tamiil. Prognoos pole just kiita, sest ühe variandina kaalutakse isegi amputatsiooni.

Kuna kiisuke oli väga pikalt nälginud, nõrk ja loid, jäeti ta kiirabisse esialgu tilguti alla. Oli selge, et enne ei saa midagi muud teha kuni tema seisund pole stabiilne.

“Tänaseks on jala üle vaadanud ka dr. Valdeko Paavel. Hetkel julgeme vaid pöialt hoida ja loota, et pisike ellujääja vapralt edasi võitleb,” märkis Metsa.

Kliiniku arve suuruseks prognoositi ilma operatsioonide ja suuremate uuringuteta ligi 400 eurot. Nii väikeseks see ei jää ja operatsioonide korral muutub mitmekordseks.

“Head inimesed! Palun vaadake üle oma seisvad kuurid, varjualused, keldrid jmt. On tõesti mugav jätta just neisse hoiule oma mittetarvilik kraam ja sodi. Kahjuks leiavad kodutud kassid neid olevat endale poegimiseks ja poegade kasvatamiseks just sobivad, kuna sinna saab ennast ja poegi hästi ära peita. Rämpsu sees võib peituda esemeid, mis saavad fataalseks just pisikestele loomalastele,” pani Metsa inimestele südamele.

“Palume selle tillukese õnnetu kassipoja päästmiseks ja arvete tasumiseks teie abi. Suvi on olnud vaikne meie pangakontodel, kuid mitte vaikne loomade aitamisel. Palju arveid, lisaks sellele, ootab tasumist,” edastas Metsa liidu palve.

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

Selgitus: “Väike Kribu”

Helistades 9000 777 (5.-) ja 9000 888 (10.-)

Tervitustekst tuleb kindlasti lõpuni kuulata, sest muidu annetust ei toimu.

Fotod: erakogu