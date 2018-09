Juhtkiri: riigireetmise mõru koorem

Kolmapäeval sai avalikuks, et kaitsepolitsei on vahistanud kaitseväe ohvitseri Deniss Metsavasi ja endise Nõukogude piirivalvuri Pjotr Volini. Mehi kahtlustatakse selles, et nad jagasid mitu aastat infot Eesti riigikaitse kohta Vene kindralstaabi luurepeavalitsusele (GRU).

Väidetavalt põhjustasid Volin ja Metsavas Eesti riigikaitsele ja ka meie liitlastele märkimisväärset kahju. Milline see kahju täpselt on, jääb teadmata. Ajakirjanik Edward Lucas kirjutab raamatus „Pettus”, et salakuulajate tabamisel annavad jõustruktuurid avalikkusele enamasti eksitavat infot. Miks? Sest eksiteele ja segadusse on vaja ajada spiooni tööandja, praegusel juhul Vene kindralstaabi luurajad.

Nii nagu 2008. aastal vahistatud Herman Simmi tegudest teame vaid ametlikku versiooni, nii jäävad ka Volini ja Metsavasi tehtud üksikasjad tõenäoliselt igavesti saladuseks. Prokuratuur on öelnud, et nad edastasid infot enam kui viis aastat; ka selle info tõesuses võib kahelda. Miks? Sest esiteks pole kindel, kas meie vastuluurel on õnnestunud selgeks teha kogu Metsavasi ja Volini tegevuse ajalugu. Aga tähtsamgi veel on, et Venemaal kahtluste külvamiseks tasub ajahorisont nihutada võimalikult kaugele. Kui spioon avastatakse, võib asukohariigi luure hakata talle ette söötma valeinfot. Nii et info viiest aastast ei pruugi olla tõene.

Riigireeturi avastamisel käib asja juurde riigi jõuametite võimekuse kiitmine. See ei muuda aga olematuks tõsiasja, et kaitseväes on edutatud inimest, kes osutus reeturiks. Asi pole rahvuses, vaid selles, et tundliku info ligi pääsevad ebakindlad inimesed, kes on ahvatlustele järele andnud. See on häbi, mida kaitseväel on raske maha pesta. Siia lisandub vastutuse küsimus. Eestis ei vastuta poliitikud ega kõrgemad kaitseväelased julgeolekuriskide teoks saamise eest. Aga peaksid.