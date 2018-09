Ridala põhikool alustas 10 aasta suurimana

Tänavusel õppeaastal õpib Ridala põhikoolis 122 õpilast, direktor Milve Viigandi sõnul on see üle aastate suurim õpilaste arv.

Möödunud õppeaastal õppis Ridala koolis 113 õpilast. Õpilaste arvu suurendas koolis see, et tänavu asus esimesse klassi rohkem õpilasi, kui möödunud aastal üheksanda klassi lõpetas. Möödunud aastal lõpetas 9. klassi 8 õpilast, tänavu alustas kooliteed 16 õpilast. „Maakooli seisukohalt on ikkagi suur klass,” ütles Viigand.

Lisaks tuli teistesse klassidesse elukoha muutuse tõttu juurde veel neli õpilast. Nemad tulid Hiiumaalt, Paidest ja Valgast.

Sel õppeaastal on Ridala põhikool senisest enam ka muusikalainel. Projektiga Igal lapsel oma pill ostis kool trommus trummid, mida saavad esimese klassi õpilased ringitunnis õppida. Samuti on Viigandi sõnul lootust, et koostöös muusikakooliga hakkavad nad õpetama ka trompetimängu. Samuti alustab koolis robootikaring, kuhu Viigandi sõnul saavad kiiremad.

Ka ootab Viigand Panga küla spordihoone valmimist. Viigandi sõnul võidab sellest nii koolisport kui ka sinna tulevad trennid.

Suuremat remonti Ridala põhikoolis olnud ei ole, vaid tavapärased remonditööd. Näiteks põrandalt võtsid vana vaha maha ja vahatasid uuesti, natuke kõpitsesid seinu. „Remondimees teeb terve suve tööd,” ütles Viigand.