Noarootsi koolis on senisest kiirem internet

Noarootsi kooli direktor Mare Tereping on rõõmus, et nende koolis on olemas kõik õpetajad ja paljud neist on meesõpetajad.

Tänavuseks õppeaastaks otsis kool eesti keele ja keemia õpetajat. „Oleme kõik saanud,” ütles Tereping.

Õpilasi on koolis Terepingi sõnul nii nagu on kogu aeg olnud. Esimeses klassis alustas 6 uut õpilast ja vanematesse klassidesse tuli juurde 9 õpilast. Suuremate klasside õpilased on Noarootsi kooli tulnud tänu õpilaskodule, nende tegelik elukoht on kusagil kaugemal.

Õpilaskodus on praegu 31 õpilast. „Mahuks veelgi, aga riiklike kohti on meil vähe, kõigi jaoks kohti ei ole,” ütles Tereping.

Tema sõnul mahuks õpilaskodusse 40 õpilast.

Suve jooksul koolis olulist remonti tehtud ei ole, aga see-eest on koolis muutunud kiiremaks internett.

„Aasta on alanud toredasti, lapsed on innustunud ja õpetajad on innustunud,” ütles Tereping.