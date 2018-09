Kullamaa keskkoolis on remonditud koridor ja trepikojad

Kullamaa keskkool remontis suve jooksul ära ühe koridori ja trepikojad ning Liivi pool elavaid õpilasi veab uus koolibuss.

Uus koolibuss vahetas vana välja. Eelmises koolibussis oli 53 kohta, uus buss on pisut väiksem. „Ta oli üsna eakas,” ütles Kullamaa keskkooli direktor Meelis Välis eelmise koolibussi kohta.

Välise sõnul mahuvad kõik õpilased ilusasti ka väiksema bussi peale ära.

Sel õppeaastal on Välise sõnul seitse õpilast vähem kui möödunud õppeaastal. Sellegipoolest tuli uusi õpilasi nii 4., 5., 8. ja 11. klassi.

Kooli 10. klassis on seitse enda kooli õpilast ja neli on tulnud teistest koolidest. Teiste koolide õpilased on 10. klassi tulnud Märjamaalt, Paliverest ja Vigalast.

Esimese klassi õpilased on Kullamaa lapsed ja need Märjamaa lapsed, kellel on Kullamaa kooli lühem tee kui Märjamaale.

Samuti on koolis uus geograafiaõpetaja.