14. NOSTALGIAPÄEVADE PROGRAMM

Lõpeta töö – nostalgiapäevad on alanud!

REEDE, 7. september

Tootmiskoondis Vikero (See teater, Vaba 10)

kl 20 avatakse uksed

kl 22 lintmakidisko, laval Riho Luhter. Pääse 7 €.

kl 21 nostalgiapäevade ametlik AVAMINE! (See teatri õuel)

kl 21.30 öösõit (Haapsalu ajalooliste paikade külastamine )

kl 22 Haapsalu kuursaalis ans Apelsin. Pääse 8 €.

LAUPÄEV, 8. september

Päeva juhid: Gustav Reinop ja Lauri Hermann (raadio Elmar).

kl 12 Mulla tn ja Lihula mnt. Kogunemine paraadiks.

kl 13 paraad, peatänav–piiskopilinnus

Piiskopilinnus:

Laat, täika, duo Kompvek, tantsurühm Must Kohv, Türi NST liikumisrühm ja tantsüruhm Cho-Co-Latte, slaavi ühing Bõliina, Moedemm, loterii (iga loos võidab).

kl 14.30 Lossiplatsi parklas autode vigursõit

kl 16–17.30 nostalgilised kantritantsud

Tootmiskoondis Vikero (See teater, Vaba 10)

kl 20 avatakse uksed

Temaatiline puhkeõhtu „Külvipidu”. Tantsuks V.I.A. The Maidens ja duo Kompvek. Pääse 7 €.

Haapsalu VanaKino (Suur-Lossi 14)

Nostalgiapäevade ametlik disko, Justament live!, DJ Lauri Hermann (raadio Elmar), 2 saali, 4 baari, suur väliala ning Miit tänavatoidu lavka.

Pääse 10 €, eelmüük Taksi pubis piiratud koguses 5 € (alates 20. augustist).

Lääne maakonna keskraamatukogu (Posti 3)

kl 10–15 raamatute laat

Väravamüük Posti 31.

kl 11 muusikat teevad Sulev Sepp, Andres Teppor, Sirje Medell, Tanel Sepp, Lembit Sepp, Priit Sarv, Tiit Koppel jt. Vahepalasid pajatab Aivo Paljasmaa.

PÜHAPÄEV, 9. september

Tootmiskoondis „Vikero” ( See teater, Vaba 10)

kl 12 Nostalgiapäevade ametlik lõpetamine. Oksjon.

kl 14 Haapsalu kultuurikeskuses (Randlase saalis) Kose näiteseltsi Kikerdis etendus „Nässu in memoriam”. Jüri Tuuliku jutustuse „Kojusõit” põhjal dramatiseerinud Maie Matvei. Pääsed 5 ja 3 €.

Info: FB nostalgiapäevad; info@seeteater.ee