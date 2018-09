Läänemaa bussid sõidavad tänasest talvise graafiku järgi

Kõik Läänemaa bussiliinid läksid tänasest üle talvisele, tihedamale graafikule, ka on busside väljumisaegu vastavalt elanike soovidele ja vajadustele kohendatud.

„Talvised graafikud on alati veidi tihedamad – lapsed lähevad kooli, puhkuste periood on läbi ja inimesed on enamasti kõik tööl tagasi,” ütles Haapsalu linnakeskkonna nõunik Ailar Ladva. Talvise graafiku puhul on Harju ühistranspordikeskus väikeste korrigeerimistega jälginud Haapsalu maavalitsuse koostatud liinihanget.

Kõige rohkem tiheneb populaarseim linnaliin nr 2, mis sõidab Holmi ja Uuemõisa vahel. Suvel sõitis sellel liinil tööpäeviti koos nr 34ga, mis läks Uuemõisast edasi Linnamäele, ja 2A-ga, mis sõitis Herjavani välja, 13 bussi, tänasest aga 19 bussi. Juurde tulid Holmilt kell 7.55, 11.50, 14.10, 17.35, 18.50 ja 19.30 väljuvad bussid.

Argipäevaseid bussiliini nr 3 väljumisi Holmilt tuleb juurde kolm – kl 13, 15 ja 17. Vähemaks jääb pühapäevaseid väljumisi – vaid kell 10.30, 11.30 ja 12.30.

Muudetud on mitut väljumisaega. „Näiteks Vormsi praamile jõudmine oli natuke kriitiline, kuna buss jõudis napilt sadamasse. Graafikut nihutati viie minuti võrra. See ettepanek tuli vedajalt ja selliseid väikseid muudatusi on graafikus veel,” selgitas Ladva.

Osa muudatusi on Ladva sõnul tehtud ka kohalikelt elanikelt kogutud tagasiside põhjal. „Neid vajadusi on püütud arvesse võtta ja üritatud graafikut paremaks teha,” märkis Ladva. Ta lisas, et päris kõiki soove praegu veel täita ei saanud, kuna info jõudis linnavalitsusse liiga hilja, kui graafikud olid juba kinnitatud.

„Haapsalu–Kiideva–Puise liin väljub praegu Haapsalust 18.40, aga sooviti, et väljuks 17.30 ajal, et inimesed pääseks töölt tulles varem koju,” selgitas Ladva.

Ladva sõnul on lootus see muudatus teha aastavahetusel, kui üks lepinguperiood lõpeb. Ta lisas, et tulemus sõltub läbirääkimistest, seega lubadust anda praegu veel ei saa. „Bussigraafikuid korraldab Harju ÜTK, muudatuste tegemise protsess on pikk ja vajab mitmeid kooskõlastusi. Aga loodame parimat,” rääkis Ladva.

Läänemaa bussiliinide graafikud leiab www.peatus.ee ja Haapsalu linna kodulehel.

Olulisemad muudatused

Alates 1.09.2018 jõustuvad muudatused Läänemaa avalikel bussiliinidel 1, 2, 2A, 3, 10, 15, 21, 22, 23, 28, 29, 33, 34 ja 317.

Tööd alustavad uued liinid 27 ja 39.

* Liin 1 Kalda – Rohuküla sadam: talvine sõiduplaan ja väljumisaegade muutmine seoses praamiaegadega Rohukülas.

* Liin 2 Holmi – Uuemõisa: talvine sõiduplaan.

* Liin 2A Holmi – Uuemõisa – Herjava ja 34 Haapsalu – Uuemõisa – Herjava – Taebla: muutunud on sõiduajad ja sellega seoses väljumisajad peatustes.

* Liin 3 Holmi – Ragn-Sells: talvine sõiduplaan. Pühapäevane muudatus.

* Liin 10 Haapsalu – Mägari – Ahli – Sepaküla – Haapsalu: muutub õhtuse väljumise aeg, 17.25 Haapsalust väljuv buss hakkab väljuma 17.30.

* Liin 15 Haapsalu – Dirhami – Nõva: teisipäeval kell 12.00 Haapsalust väljuv buss sõidab Nõva ranna peatuseni (praegu lõpetab Nõval). Laupäeva hommikul väljub buss algpeatusest 3 minutit varem, et Nõvalt oleks võimalik Tallinna bussile jõuda.

* Liin 21 Haapsalu – Pürksi: tööpäevadel on lisandunud päevane buss, mis väljub Haapsalust 13.35 ja Pürksist 14.40. Neljapäeva hommikune väljumine kell 10:10 Pürksist on tõstetud kolmapäeva peale. Varem reedel 14.05 väljunud buss hakkab väljuma 14.40. Österby on kõigil väljumistel ettetellitava peatusena.

* Liin 22 Haapsalu – Risti – Kuijõe: hommikune väljumine on tõstetud 10 minutit ettepoole kella 7.30ks (varem 7.40). Kuijõe peatus saab põhipeatuseks (varem oli nõudepeatus).

* Liin 23 Haapsalu – Martna: teisipäeviti ja laupäeviti sõidab Haapsalust Martnasse ja tagasi läbi Võnnu, reedeti ja pühapäeviti läbi Ridala ja Kesu.

* Liin 28 Haapsalu – Dirhami: suvebuss sõidab ka septembris (1.09–30.09.18). Haapsalust väljub kell 11.00 ja 16.50 ning Dirhamist kell 11.50 ja 17.00.

* Liin 29 Haapsalu – Kiideva – Puise: tööpäevadel ei ole liinil nõudepeatusi. Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel sõidab õhtune buss Kiidevasse, teisipäeval ja neljapäeval Puisesse. Õhtune buss sõidab lõpp-peatusest Haapsallu tagasi.

Nädalavahetusel sõidab õhtune buss terve ringi Haapsalu – Kiideva – Puise – Haapsalu. Laupäeva hommikul on lisatud reis, mis väljub Haapsalust kell 8.00 ja tagasi Pangalt kell 8.25. Ettetellimisega jääb laupäeval ja pühapäeval Haapsalust 9.20 ja Puisest 10.15 väljuv reis peatustes Sinalepa, Tuuru, Koidu, Lopi tee, Kiideva park, Kiideva, Tõnnu, Põgari-Sassi, Kalaspordibaas, Puise I ja Puise.

* Liin 317 Haapsalu – Võnnu – Märjamaa: lisanduvad peatused Kirikuvärava, Maavahe ja Laisilla.

* Liinid 27 Risti – Ellamaa – Risti põhikool ja 39 Risti – Leila – Kullamaa: liinid on seotud kooliaegadega, neid võivad kasutada kõik reisijad.