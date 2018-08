Nõva kooli uus direktor on Peeter Kallas

Täna otsustas Lääne-Nigula vallavalitsus, et Nõva kooli direktoriks saab Peeter Kallas.

„Arutasime peaaegu tund aega ja lõpuks jõudsime otsusele, et arvestades seda kompleksi alustades palgasoovist ja eesseisvatest ülesannetest ja kogemustest, siis antud hetkel oli see ainus valik,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Ligi tund aega valiti Nõva koolile direktorit, sest kuulati ära erinevad arvamused ja tutvuti põhjalikult komisjoni tööga, et olla kõigega kursis. „Me ei saa enam viivitada, see on juba teine konkurss ja elu näitab, et uute konkurside korraldamine tänastes tingimustes ja selle mainega, mis sellel koolil on, tulemust ikkagi ei anna. Arutasime, et Peeter võiks olla ikkagi see, kes suudab kodurahu saavutada ja asja käima panna,” ütles Lõhmus.

Kui möödunud reedel ütles Nõva kooli direktori valimise komisjoni esimees Andres Kampmann, et Nõva koolile valitakse direktori kohusetäitja, siis täna valiti siiski direktor, katseajaga neli kuud.

Vallavolikogule ja –valitsusele esitas pöördumise ka Nõva kooli hoolekogu esimees Ivo Karindi, kes soovis, et Nõva koolile valitaks kandidaatide hulgast parim direktor, kes ei ole pärit Nõvalt. „Tegelikult see kiri ei välistanud ühtegi kandidaati, vaid mõte oli valige parim. Ei olnud konkursi tingimustes, et kandidaat peab olema väljapoolt Nõva. Selle järgi valiku tegemine oleks diskrimineerimine,” ütles Lõhmus. „Oleks väljapoolt Nõva valida tugev kandidaat, oleksime me kahtlemata valinud väljaspoolt tugeva kandidaadi.”

Seda, kes oli vallavalitsusele esitatud teine kandidaat, otsustas vallavalitsus mitte avaldada. Kolmas koolidirektori kandidaat, kes oma haigeks jäämise pärast enam ei kvalifitseerunud, oli Kaupo Padar, kes on juhtinud Tallinna vanalinna hariduskolleegiumi gümnaasiumiosa.

Peeter Kallas on olnud 1998. aastal Läänemaa aasta õpetaja. 1999. aastal sai ta Eestimaa aasta õpetaja ja Läänemaa aasta treeneri tiitli.

Konkursi tingimustes oli kirjas, et tulevasel direktoril peab olema magistrikraad, vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus, teadmised tänapäevastest õpikäsitlustest, vastutustunne, laitmatu maine, hea koostöö- ja suhtlemisoskus. Lisaks analüüsi- ja planeerimisoskus.