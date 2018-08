Urmas Sukles: mul ei ole andmeid, et keegi oleks isiklikku kasu saanud

Haapsalu linnapea Urmas Sukles on linnafirma juhi Alo Lõpsi kinnipidamisest ja Linnahoolduse nõukogu liikmele Riho Lepale esitatud kahtlustustest hämmingus.

„Minu jaoks on see kõik ääretult suur arusaamatus. Selle info põhjal, mis mul on, ma ei oska midagi arvata,“ ütles Sukles vastuseks Lääne Elu kommentaaripalvele.

Sukles selgitas, et sai ametlikult kinnitatud info, milles Haapsalu Linnahoolduse juhti Alo Lõpsi süüdistatakse, teada alles Lääne Elu portaalist. „Enne seda oli kõik ainult kõlakate tasandil,“ märkis ta.

Lääne prokuratuuri pressiesindaja Liivi Reinholdi sõnul kahtlustatakse Lõpsi riigihangete teostamise nõuete rikkumises. Hange oli seotud ühe veoki ostuga Haapsalu Linnahooldusele.

Samas asjas esitati kahtlustus ka Haapsalu Linnahoolduse nõukogu liikmele Riho Lepale.

„Minul ei ole küll andmeid, et keegi oleks selle hanke tulemusena isiklikku kasu saanud või et seda üldse järeldada saaks,“ ütles Sukles.

„Teine keskkriminaalpolitseid huvitanud episood puudutab kalmistu metsa, mille linn kunagi Linnahooldusele müüs. Vaatasime need dokumendid ka täna hommikul üle ja ei tuvastanud mingit seaduserikkumist,“ ütles Sukles.

Seoses sellega kuulas keskkriminaalpolitsei üle Haapsalu aselinnapea Peeter Vikmani, kes oli juhtumi toimumise ajal Linnahoolduse nõukogu esimees.

Eelmisel kevadel võeti kalmistult uue matmisala tarbeks maha mets, mille Haapsalu linnavalitsus oli korraldusega Linnahoolduse bilanssi üle andnud. Vikman rääkis, et kuna kalmistu vajas uut aeda, arutati võimalust, et neid puid pole mõtet maha müüa ja aia võiks ehitada sellest samast puidust saadavast materjalist. Metsamaterjal veeti sel eesmärgil Nigula Saeveskisse. Kuna aiaprojekti lõpuks käiku ei lastudki ja saeveski oli puidust huvitatud, esitas Haapsalu Linnahooldus Nigula Saeveskile puidu kohta arve.

„See on ainuke episood, mille kohta mulle küsimusi esitati,“ selgitas Viman.

Ka tema ütles, et toimuv on talle arusaamatu. „Aga mainekahju on Lõpsile ja Lepale juba tehtud,“ vangutas Vikman pead.

„Et keskkriminaalpolitsei inimesi kolm tundi üle kuulab… See peab midagi sellist olema, mida meie ei tea, ja ei oska öelda ka, mis see võiks olla,“ rääkis Sukles.

Nii Lõps kui ka Lepp kuuluvad Suklese juhitud valimisliitu HaRi. Suklese sõnul ei pea ta praegu kohe volituste ja töösuhte peatamist vajalikuks.

„See supp on praegu alles nii kuum. Riho Lepaga ma olen rääkinud, ta eitas oma süüd, aga kui kahtlustus jääb üles, siis ta peatab ise oma volitused. Aga praegu küll ei hakka keegi mitte midagi teades otsuseid tegema. Eesti Vabariigis mõistab süüdi kohus, mitte ajakirjandus ega avalik arvamus. Me elame ikkagi demokraatlikus riigis. Me ei tea praegu sedagi, kas asi jõuab ametliku kahtlustuse või kohtuni. Kui tulevad konkreetsed faktid, eks me siis teeme ka vastavad sammud,“ ütles Sukles.

Keskkriminaalpolitsei pidas esmaspäeval 48 tunniks kinni Haapsalu Linnahoolduse juhi Alo Lõpsi.

Politseinikud otsisid läbi linnafirma tööruumid ning küsitlesid töötajaid.

Lääne Elu andmeil otsustas ettevõtte nõukogu, mida juhib Haapsalu linnavolikogu liige Siim Saareväli, selle aasta aprillis, et tuleb osta kuni 100 000 eurot maksev tõstukauto.

Tõstukauto hanke võitis Silberauto 92 000 euroga. Teise pakkumuse suurus oli 107 000 eurot.

Lääne Elu andmeil vahendas Lepp teistele nõukogu liikmeile ja Haapsalu Linnahoolduse juhatajale Silberauto analoogse pakkumise. Seda peab keskkriminaalpolitsei toimingupiirangu rikkumiseks ja hanke tulemuse mõjutamiseks.

Tõstukauto hankekomisjoni juhtis Lõps, kel oli ka otsustav sõna lõpliku valiku tegemisel.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul viiakse veel läbi menetlustoiminguid, et koguda tõendeid ühele riigihankes osalejale eelise andmise kohta.

Lääne ringkonnaprokuröri Helga Aadamsoo sõnul uuritakse kriminaalasja raames ka teisi küsimusi, kuid neist pole võimalik veel lähemalt rääkida. “Keskne teema on praegu võimalik nõuete rikkumine veokihanke ettevalmistamisel,” ütles ta.

“Hoolimata sellest, kui suur või väike on hanketingimuste rikkumisega tekitatud kahju, peab avalike vahendite kasutamine alati olema ja näima aus ja läbipaistev,“ sõnas Aadamsoo.