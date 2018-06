Haapsalu kohvikute suveplaanid: Dietrich pakub mereannipastat

Haapsalu kohvikute kõrghooaeg on kohe ukse ees. Seetõttu uuris Lääne Elu, mida huvitavat siinsed kohvikud tänavu pakuvad.

Dietrichis on uus menüü juba kaks nädalat. Tagasi on tulnud inimeste suvised lemmikud ja loomulikult ka uued tooted. Näiteks on Dietrichi külastajate vaieldamatu lemmik karulaugurisotto, millele on lisatud naati ja võilille. „Hea, kerge suvine toit,“ ütles Dietrichi perenaine Mary-Liis Kaabel.

Uue toiduna pakuvad nad mereannipastat. Kaabli sõnul on seda toitu neilt palju küsitud ning pasta on toit, mida ei saa menüüst välja jätta.

Dietrich püüab suveüritustele lisada midagi ka omalt poolt. Näiteks veinipäevade ajal oli neil plaate keerutamas diskor, et ka kohvikusse tekitada oma melu. Samuti pakuti veine degusteerimiseks.