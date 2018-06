Täna algas Haapsalu graafilise disaini festival

Tänasest on Haapsalu linnagaleriis avatud Haapsalu graafilise disaini festivali Isikupära väljapanek Dialoog.

Graafilise disaini festival on Haapsalu igasuvine kunstipidu, kus eksponeerivad oma loomingut eri riikide disainerid-plakatikunstnikud. Esimest korda peeti graafilise disaini festivali 2005. aastal.

Tänavu on väljas 82 plakatit kümne riigi kunstnikelt. Esimest korda on esindatud Hiina, enim plakateid on Venemaalt. Tegemist on konkurss-näitusega, kuhu laekus kokku 162 tööd, millest on välja valitud paremad.

Haapsalu kultuurikeskuse fuajees on tänasest avatud Läti plakatikunsti näitus, kus on väljas sada plakatit. Fuajeenäitus käib alati käsikäes graafilise disaini festivaliga.

Näitused on avatud 1. juulini.