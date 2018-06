Evald Okase muuseum avas täna kunstisuve

Evald Okase muuseum Haapsalus avas täna kunstisuve peo ja kokku kolme näitusega. Kunstnik Mari Roosvalti sõnul on kolm avanäitust muuseumis esmakordne.

Pööningukorruse väljapanek on klaasikunstnik Kati Kerstna sõnul kõige kaalukam sõna otseses mõttes – tegemist on klaasikunstinäitusega ja osa kunstiteoseid on päris rasked, nii et nende kitsastest treppides ülessaamisega oli tükk tegu. EV 100 kunstiprogrammi kuuluv rahvusvaheline klaasikunsti näitus “Teine vaatenurk” jääb Okase muuseumisse hooaja lõpuni. Näitusel avaneb kogu klaasikunstitehnikate palett oma rikkuses ja ilus. Oma töid eksponeerivad Kai Koppel, Eve Koha, Kairi Orgusaar, Simone Fezer, Torsten Rötzsch jt.

Muuseumi esimesel korrusel eksponeerib oma töid kunstnikepaar Silja Saarepuu ja Villu Plink. Näitus “Tööst ja maalt ja maali tagant” kuulub kunstnike “Väikeste inimeste” seeriasse, pakub avastamisrõõmu ja – olenevalt vaatajast – võib ka šokeerida. Näitusele saab minna 1. juulini.

Teisel korrusel on väljas nagu ikka Evald Okase tööd, uus on ekspositsioon “Maa ja linn Evald Okase loomingus” (kuraator Mai Levin). Näitusel on Eesti kunstimuuseumi ja Tartu kunstimuuseumi kogudest töid, mida pole ammu nähtud. Ka see väljapanek on näha hooaja lõpuni 9. septembril.