Video: Läänemaa tantsupeo ,,Nüüd on minu kord” rongkäik

Läänemaa rühmade noored tantsijad on loonud spetsiaalselt tänavuse peo jaoks kaheksa uut tantsu.

Läänemaa tantsupidu koosnes sel aastal kolmest plokist. Plokk „Minu juured” koosnes pärimustantsudest. Teises plokis „Minu olemine” esitati rühmade lemmiktantse. Kolmas plokk „Minu kord” on pealavastaja Liia Leesi sõnul just see, mis tegi tänavuse peo eriliseks. Nimelt olid peo liigijuhid kõik Läänemaa noored tantsijad, kes proovisid esimest korda kätt lavastajate ja tantsuloojatena. Sellest on inspireeritud ka tänavuse peo pealkiri „Nüüd on minu kord”.



Video: Andri Lobjakas