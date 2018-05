Eesti-suunaline piirikaubandus tõi 13 protsenti Läti alkoaktsiisist

Möödunud aastal moodustas Eesti-Läti piirilt ostetud alkohol Läti alkoholiaktsiisi laekumistest 13 protsenti, ehk 25,6 miljonit eurot; seejuures kasvas Läti piirilinnades kange alkoholi müük aastaga neli korda 8 miljoni liitrini ning õllemüük pea 80 protsenti 16 miljoni liitrini.

Läti maksuameti teatel koguti alkoholiaktsiisi mullu kokku 198 miljoni euro jagu ning sellest 25,6 miljonit eurot tuli Eesti piirilt, täpsemalt Valka, Ainazi, Rujiena ja Ape linnadest.

Selles regioonis müüdi mullu 8 miljonit liitrit kanget alkoholi ning 16 miljonit liitrit õlut, võrreldes 2 miljoni liitri kange alkoholi ja 9 miljoni liitri õluga 2016. aastal.

Läti maksuamet märkis, et alkoholimüük kasvas mitte vaid piirialadel vaid üleriigiliselt, kuivõrd elanike ostujõud on piisavalt kõrge, et tagada aeglane ent stabiilne kasv.

Kange alkoholi aktsiis on Lätis sarnasel tasemel Leeduga, kuid Eesti aktsiis on sellest 1,5 korda kõrgem. Õlleaktsiis on Lätis 5 protsenti madalm kui Leedus, samas Eestis on õlleaktsiis 2,5 korda kõrgem.

Tänavu esimeses kvartalis koguti Lätis alkoholiaktsiisi 48,1 miljonit eurot, ehk 9,1 miljonit eurot enam kui mullu samal ajal.