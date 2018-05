Tulekul on uutmoodi kunstiprojekt „Kuidas mõista linnaruumi?“

Kunstitudengid korraldavad Haapsalus linnaruumist arusaamiseks nädalase õpitoa.



Kui kunstiakadeemia teise kursuse tudengid jaanuarikuus oma skulptuuri- ja installatsioonide näituse Haapsalu linnagaleriis üles sättisid, ei osanud neist ilmselt keegi aimata, millist tulist vastukaja see tekitab. Ega ka ilmselt seda, et juba poole aasta pärast ootab neid väljakutse terve nädalapikkune õpituba samas linnas läbi viia. Aga nii on – kui oled oma tegevusega silma paistnud, siis avardub sageli võimaluste ring millegi uue tegemiseks ja kogemiseks.

Mitmepoolsete läbirääkimiste tulemusel on lõpusirgel kunstiprojekt, mis ühendab omavahel Haapsalu kunstikooli, Noorte huvikeskuse kunstistuudio, Läänemaa ühisgümnaasiumi noored ja kunstiakadeemia tudengid ühisesse kaasaegse skulptuuri- ja installatsiooni suurprojekti. Kui mõni aasta tagasi vallutas noorte merekunsti näitus Promenaadi merevee, siis seekord luuakse eriline kunstipark Krahviaeda.

Johannes Luik, Siim Elmers, LAURi, Aleksandr Valetto ja Darja Krasnopevtseva koondavad end nimetuse BAKUSKA alla. Kõik nad on juba praegu väga erineva kunstnikukäekirjaga, kuid koostöö vorm paistab noortele hästi sobivat. Seltskonnale oma nime leidma ajendasid kaks edukat ühisnäitust, külg külje kõrval õpingud ja igapäevane koos tegutsemine, seda enam, et Haapsalu näol on tegemist järjekordse ühise ettevõtmisega.

Projekt nimega „Kuidas mõista linnaruumi?“ saab teoks juunikuu esimesel nädal. Õpitubades tutvustatakse kaasaegse kunsti erinevaid vorme ja viise nii Eestis kui välismaal, tuuakse välja Haapsalule omased jooned ning püütakse läbi arutelude ja visandamiste jõuda ideedeni, mida erinevaid meediume kasutades kunstiteosteks vormida.

Tegemist on esimese sellise koostööprojektiga, kus alles õppivad noored on juhendajate rollis. Nii saavad tudengid kinnistada ja kasutada seni õpitut ja koolinoored aimu kunstiakadeemia võimalustest ning kaasaegsest kunstist laiemalt.

Kuna tegemist on avaliku ruumi kunstiga, milles kasutatavad materjalid ei ole väga püsivad, siis soovitame huvilistel meie tegemisi Krahviaeda kaema tulla juba 8. juuni päeval ja avamisele kell 17. Näitus jääb üles kaheks nädalaks.

Projekti toetab Kultuurkapital, Haapsalu linnavalitsus, Haapsalu kunstikool ja Haapsalu noorte huvikeskus. Eestvedajad on Marika Aedviir ja Tiiu Randmann-Mihkla.