Rimi palub kliendikaardi kasutajatel seaduse muutuse tõttu oma andmeid uuendada

Alates selle aasta 25. maist hakkab kehtima Euroopa Liidu uus isikuandmete kaitse üldmäärus, mistõttu uuendab Rimi kõigi oma püsikliendi kliendikaartide lepinguid, teatas ettevõte.

Kliendid saavad lepinguid uuendada kaupluse terminalis või Rimi kodulehel.

„Rimi jaoks on andmete uuendamine vajalik selleks, et olla kooskõlas seadusest tuleneva määrusega,“ selgitas Rimi turundus- ja kommunikatsioonijuht Andrija Arro.

„Oleme täiendanud oma kliendiprogrammi selleks, et edaspidigi olla vastutustundlik ja aus ettevõte. Loodame, et kliendid annavad täiendava nõusoleku ning saame kõik lepingud viia uute nõuetega kooskõlla. Klientidele annab seadus juurde õigusi ja tagab andmete sihipärase ja ausa kasutuse.“

Näiteks kui seni oli kliendil õigus lasta oma andmed kustutada, siis edaspidi saab ta lasta kanda need teise jaeketi andmebaasi üle.

“Võimalusi tuleb juurde, me teavitame sellest kliente ja usume, et seadusemuudatus aitab klientidel tulevikus saada reeglina neid pakkumusi, mille saamisest nad huvitatud on,” ütles Arro.

Hetkel on Rimil üle 600 000 kliendikaardi kasutaja.

“Meie statistika näitab, et keskmiselt säästetakse tänu kliendikaardile umbes 200 eurot aastas,“ rääkis Arro.

Oma andmete sihipäraseks kasutamiseks uue määruse järgi saab nõusoleku anda Rimi terminalis või kodulehel.

Kõik, kes on saanud Rimi kliendikaardi uue kliendina alates 1. veebruarist 2018, oma isikuandmete kasutamist uuesti kinnitama ei pea.