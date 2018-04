Galerii: LÜGi tutipidu: mängukarud, pulgakommid ja sõnumid südamest südamesse

Foto: Arvo Tarmula

Läänemaa ühisgümnaasiumi abiturientidel oli täna tutipidu, mis tähistab ühe teekonna lõpu algust.

LÜGi huvijuht Mairi Grossfeldti sõnul on koolil seoses tutipeoga mitmeid traditsioone, millest osa kindlasti tuttavad enamikus koolides. Kuid on üks, mis omane ainult Läänemaa ühisgümnaasiumile.

Grossfeldt rääkis, et kõik õpilased, kes LÜGi tulevad, voldivad igaüks sinisest paberist oma sinilinnu, mis on kujutatud ka kooli vapil. „Aga kui nad ära hakkavad minema, volditavad nad oma sinilinnu vanast raamatulehest. Kunstiõpetaja Tiiu Randmann alustas esimesel LÜGi aastal ühe toreda installatsiooniga, mis kujutab justkui raamatust väljalendavad sinilinde. Need ongi kõik meie abiturientide tehtud, iga lennu lõpetajad lisavad sellesse „Lennulasse“ oma sinilinnu, kõigil tegija nimi peal,“ selgitas Grossfeldt.

Grossfeldt lisas, et iga mõne aja tagant tuleb installatsiooni lisada tamiile, et uued lendajad jälle ära mahuks. „Ja ükskõik, kes satub kunagi koolimajja tulema, tema lind ootab teda siin.“

Muidugi käivad ühe tutipeo juurde mudilase riietus, tutipaelad, pehmed mänguasjad ja pulgakommid ning tutipeo vande lugemine. Kuid kõige selle lõbu kõrval mahuvad sellesse päeva ka ütlemata jäänud sõnade ja soovide edasi andmine, nii õpetajatelt õpilastele kui ka vastupidi.

„Me oleme alati püüdnud pöörata igale minejale kuidagi personaalset tähelepanu,“ rääkis Grossfeldt.

Nii näiteks kirjutasid õpetajad oma õpilastele teele kaasa märksõnu või häid soove. Õpilased said aga südamelt kirja panna oma mõtted õpetajatele. „Selle nii on „LÜGi viimase kirja postkast“. Abituriendid saavad pöörduda mõne oma klassikaaslase või õpetaja poole, kas millegi eest andeks paluda või aitäh öelda. Ikka ju juhtub, et mõned asjad on jäänud ütlemata. Aga meil on abituriendid kirjutanud kirja ka näiteks oma koolimajale. “ ütles Grossfeldt.

Tutipeo lõppedes sai iga abiturient kätte oma personaalse kirjapaki, samamoodi pedagoogid.

Ka loeti täna abiturientidele ette mahlakamaid lõike nende kunagistest klassikirjanditest teemal „Minu esimene kuu LÜGis“, mille kõik kirjutavad oma gümnaasiumi algusaegadel.

Tänasega saab pidu aga läbi, sest juba esmaspäeval hakkavad riigieksamid. Esimene on eesti keele eksam.

Direktor Ain Iro soovitas täna abiturientidel mõnuga hullata, sest uuel nädalal algab uus elu.

LÜGi lõpuaktus toimub 21. juunil.