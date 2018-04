Haapsalu muusikakool annab kevadkontserdi

Sel reedel annavad Haapsalu muusikakooli õpilased Läänemaa ühisgümnaasiumis tasuta kevadkontserdi.

On saanud juba traditsiooniks, et igal kevadel rõõmustavad Cyrillus Kreegi nimelise Haapsalu muusikakooli noored muusikud publikut kontserdiga. Nii ka sel aastal. 13 ja reede tundub nii mõnelegi ebausklikule kahtlase päevana, kuid muusikakooli perele on see loodetavasti õnnepäev.

Läänemaa ühisgümnaasiumis toimuval kontserdil astuvad publiku ette nii väikesed kui ka suured muusikud mitmetelt erialadelt.

Esinevad solistid, ansamblid ning muusikakooli kammerorkester Lehari Kausteli dirigeerimisel. Kõlab muusika klassikast tänapäevani. Kontsert on tasuta, vaba annetusega.