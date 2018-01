Mihhail Korb: 101 kohtumisega soovime kaasata inimesi aktiivsesse poliitikasse

Täna saab Haapsalus alguse Keskerakonna ürituste sari 101 kohtumist Eestimaal.

“Mõttetalgute eesmärk on kohtuda inimestega erinevates Eesti paikades, et Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal kuulata kohalike elanikke probleeme ning võimalusel leida neile lahendus,” teatas Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb pressiteate vahendusel. “Samuti arutatakse üritusele kokku tulnud inimestega ideid, mida järgneva aasta jooksul ellu viia.”

Korbi sõnul on Keskerakond tuntud selle poolest, et käiakse inimestega silmast-silma kohtumas. „Rahvakohtumistel jääb tihti kõlama hääl, mis Toompeale ei jõua ning seetõttu peamegi oluliseks luua rahvaga vahetu kontakt, et paljud mured saaksid kuulatud ning riigikogus tõstatatud,“ ütles Korb. Tema sõnul on sarnased kaasamisüritused Tallinnas saanud väga positiivset vastukaja ning seetõttu otsustati seda rakendada ka üle Eesti.

Ürituste sari 101 kohtumist Eestimaal toimub terve 2018. aasta vältel ning tänase seisuga on kokkulepe olemas ligi 40 paigaga üle Eesti.

„Meie kindel eesmärk on aasta jooksul siiski kõik 101 kohtumist ära pidada, sest nagu näitas ka tulumaksureformi teema ümber olnud segadus, siis paraku jäävad paljud muudatused inimestel ebaselgeks ning seetõttu on sellised kohtumised hädavajalikud,“ lisas Korb.

Täna, 23. jaanuaril kell 18 Haapsalu kultuurikeskuses algaval kohtumisel osalevad muuhulgas riigikogu liikmed Enn Eesmaa, Jaanus Karilaid ning Mihhail Korb, samuti keskerakondlastest Haapsalu abilinnapead Helen Rammu ja Peeter Vikman.

Partei märgib ürituse plakatil, et tegu on Eesti 100. sünnipäevaks tehtava kingitusega. Koosolekul sõnastatakse 10 ettepanekut kohaliku elu või kogu Eesti elu edendamiseks. Keskerakondlaste juhitud töögrupid teevad ettepanekuid majandus-, regionaal-, sotsiaal-, tööhõive- ja haridus- ning kultuuripoliitika kohta.

Haapsalu kultuurikeskuses arutletakse järgmiste teemade üle: