Puidu hind on tõusnud

Kui metsa ülestöötlejatele on rasked ilmastikuolud majanduslikku kahju toonud, siis metsaomanikel on põhjust rõõmus olla – puidu hind on mullusega võrreldes mitu korda kerkinud.

Läänemaa metsaühistu juhi Mikk Lingi sõnul hakkas puidu hind kerkima juba suve lõpul, kuid kiire tõus on toimunud alates oktoobrist. Ta tõi näiteks, et kui aasta tagasi maksis paberipuu 30 eurot tihumeeter, siis praegu juba 50 eurot. Küttepuu hind on aastaga kerkinud 20 eurolt tihumeetri kohta 30 eurole.

Link ütles, et raiekulud on aastataguse ajaga võrreldes samas suurusjärgus, mis tähendab, et hinnatõusust võidavad just metsaomanikud. Ta tõi näiteks, et kui varem jäi paberipuidu puhul peale ülestöötamiskulu mahaarvamist jäi metsaomanikule kätte 10 eurot, siis nüüd kaks-kolm korda rohkem. Küttepuude puhul on metsaomaniku tulu tõusnud isegi viis korda.

„Metsaomanikud võiksid praegu kaaluda metsa tegemist,” soovitas Link. Ta lisas, et võidavad kiiremad: „Tasub endast märku anda, paberid korda ajada ja järjekorda panna.”