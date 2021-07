Hinnangud Posti tänava puude tervisele on vastakad 

Haapsalu Posti tänavalt võeti kahe päevaga maha enam kui sada puud, mille seisukorra kohta lähevad arvamused kahte lehte.

Läänemaa metsaühistu puulangetajate, tee-ehitajate ja linnavalitsuse sõnul olid tänavat ääristanud puud väga kehvas seisus, loodusemees Tarvo Valker aga ütleb, et suurem osa puudest oleks tee-ehituse üle elanud.

Erinevad hinnangud on Posti tänava puudele andnud ka dendroloogid Lembitu Tarang ja Olev Abner. 2008. aastal on Tarang jõudnud järeldusele, et Posti tänava äärne kõrghaljastuse tervislik seisund on halb või kohati väga halb ning ebasobiva hooldamisega on puude väljalangemise protsessi kiirendatud.

