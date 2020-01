Keskkonnaamet kolib maavalitsuse majja

Haapsalus Kiltsi teel asuv keskkonnaameti Haapsalu kontor plaanib järgmisel aastal kolida endise Lääne maavalitsuse ruumidesse Lahe tänaval.

„Algne plaan oli 1. aprilliks, aga ruumide remondi esimene hange ebaõnnestus,” ütles keskkonnaameti Lääne regiooni juhataja Sulev Vare. „Kolimisotsust muudetud pole, aga millal see juhtub, veel ei tea.”

Lahe tänava maja haldava Riigi Kinnisvara ASi kommunikatsioonijuhi Mariliis Sepperi sõnul ebaõnnestus esimene hange seetõttu, et pakkujaid polnud. Nüüd on aga uus lihthange välja kuulutatud ja pakkumusi oodatakse 30. detsembriks. Sepper lootis, et kolimine saab teoks tuleva aasta juunis-juulis.

Rahandusministeeriumi Läänemaa talituse juhi Neeme Suure sõnul saab keskkonnaamet Lahe tänava majas oma valdusse esimese korruse Viigi-poolse otsa seitse kabinetti. Sepperi sõnul plaanitakse enne kolimist ruumides töö- ja sanitaarruume värskendada ning kaasajastatakse elektri-, turva- ja valgustussüsteeme.

Sepper lisas, et enne keskkonnameti kolimist on Kiltsi tee 10 hoone saatuse ja edasiste plaanide kohta vara midagi lõplikku öelda.

Keskkonnaameti Haapsalu kontori kolimisest on riigimaja loomisega seoses räägitud juba mõnda aega. Üks põhjusi on see, et maja on kehvas seisus. „Suure saali remont oli viimati aastal 1975 ja maja köetakse elektriga,” rääkis Vare.

„Uues kohas tõmbaksime end praegusega võrreldes oluliselt koomale, aga mahume ära,” ütles Vare. Tema sõnul on keskkonnaametil selline süsteem, et kui keegi töölt lahkub, siis asemele ei võeta inimesi enam kindlasse asukohta, vaid inimene saab tööd teha oma elukohast. Nii on ka Haapsalu kontori töötajate arv väiksemaks jäänud. „Selle aastaga on meil viis inimest ära läinud ja praegu on kolm kabinetti tühjad,” rääkis Vare.

Kiltsi teel tegutseb keskkonnaametiga ühes majas ka Läänemaa metsaühistu, kes samuti on Lahe tänavale kolimise vastu huvi tundnud. „Plaan on, aga kõik sõltub Riigi Kinnisvarast,” ütles Läänemaa metsaühistu juhatuse esimees Mikk Link.

Neeme Suur ütles, et keskkonnaameti kolimine Lahe tänavale ei tähenda veel, et tegemist oleks riigimajaga. Riigimaja puhul on arutatud võimalust, et koondada keskkonna ja põllumajandusega tegelevad riigiametid ühte või lähestikku asuvatesse hoonetesse, sest inimesed, kes neid külastavad, on sageli samad. Suure sõnul võiks ka põllumajandus- ning veterinaar- ja toiduamet Lahe tänavale kolida. „Koos keskkonnaametiga tähendaks see 50-55 töökohta ja need mahuksid siia kompleksi ära,” rääkis Suur. Ta lisas, et peamaja kõrval saaks arvestada ka hoovil asuva nn Enno majaga.