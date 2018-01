LOETUIMAD LOOD 2017. Sotsiaalvaldkonna muudatused 2018. aastal – lapsetoetusest matusetoetuseni

Avaldame 2017. aastal Lääne Elu veebis enim loetud lood. Kõige enam läks lugejatele korda inimeste rahakotti puudutav ülevaade seadusemuudatustest.

Foto: Evan Amos, wikipedia

2018. aastast hakkab kehtima terve rida seadusemuudatusi, mis mõjutavad nii laste, tööinimeste kui ka eakate elu. Sotsiaalministeerium koostas muudatustest lühiülevaate.

2018. aastast:

• Lapsetoetus esimese ja teise lapse eest tõuseb 2018. aastal 55 euroni kuus.

• 1. jaanuarist 2018 muutub paindlikumaks toimetulekutoetuse regulatsioon, et soodustada toimetulekutoetuse saajate tööle asumist.

• Toimetulekupiir tõuseb täiskasvanutel seniselt 130 eurolt 140 euroni ja lastel 168 euroni kuus.

• Alates märtsist on vanemahüvitisega samaaegselt tulu teenimine senisest paindlikum ja lisandub kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetus.

• Alates 2018. aastast on tulumaksuvaba miinimum 500 eurot, kui inimese maksustatav sissetulek on kuni 1200 eurot, suurema tulu puhul hakkab maksuvaba osa vähenema. Kui pensionär muid maksustatavaid tulusid ei saa, arvestatakse tulumaksuvabastus automaatselt ilma mingit avaldust esitamata. Inimesed, kes saavad pensioni või vanemahüvitist, saavad maksuvabastuse avalduse esitada nii sotsiaalkindlustusametile kui ka ühele töökohale, kuid kokku ikka maksimaalselt 500 eurole.

• 2018. aasta jaanuarist suureneb ka nn emapension. Ühele vanemale makstakse iga lapse kohta, kes on sündinud enne 2013. aastat ning keda ta on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat, ühe pensioni aastahinde (praegu 5,767 eurot) suurust igakuist pensionilisa. Seega varasemaga kokku saab üks vanematest iga lapse kohta kolme pensioniaasta suurust pensionilisa.

• Suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajavad raske või sügava intellektihäirega täiskasvanud saavad 2018. aastast kasutada päeva- või nädalahoiu teenust ehk senise ööpäevaringse erihoolduse kõrvale tekib võimalus saada vajalik hooldus paindlikult ja kodu lähedalt, kuid elades siiski kodus.

• Represseeritute toetus tõuseb 2018. aastal seniselt 192 eurolt 230 eurole.

• 2018. aastast hakkab taas kehtima matusetoetus, summas kuni 250 eurot. Riigi rahastatud toetust maksab välja omavalitsus, st valla- ja linnavalitsus enda kehtestatud tingimustel ja korras.