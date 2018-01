Mart Helme: pensionärid tuleb tulumaksust vabastada

Mart Helme. Foto: Arvo Tarmula

Jüri Ratase valitsuse praegune maksupoliitika, millega karistatakse ligi 50 000 töötavat või pika staažiga pensionäri, on moraalselt vale ja vastutustundetu, teatas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme.

Ta peab vajalikuks vanadus- ja töövõimetuspensionide täielikku vabastamist tulumaksust.

Helme sõnul on pensionite pealt tulumaksu võtmine riiklikult heakskiidetud ebaõiglus. „Pensionärid on oma pika elu jooksul loonud palju lisaväärtust, nad on maksnud oma palga pealt makse ja pensioni välja teeninud. Vasakpoolsete arvates on sellest kõigest veel vähe,

nende arvates on elu aeg tööd rabanud pensionär neile ikka veel võlgu,“ ütles Helme.

„Kui peaminister Ratas leiab, et pisut suurema sissetulekuga pensionärid peaksid olema solidaarsed, siis millegipärast näeb see solidaarsus välja selline, et peaminister kaotab

tulumaksusüsteemi muutmise järel palgas 36 eurot, aga töötav pensionär üle 80 euro,“ lisas ta.

Helme sõnul on kahetsusväärne, et pensionisüsteemi õiglaseks muutmise asemel on Ratas valinud pensionäride omavahelise vastandamise ja rahvale udu ajamise.

„Pikema staažiga ja töötavatele pensionäridele on selgelt liiga tehtud. Kui seda põhjendatakse argumendiga, et suuremal osal pensionäridest pension tõuseb, siis on see künism. Pensionäri ostujõudu see ei suurenda, sest samal ajal tõstab valitsus mitmeid makse, millega kaasneb märkimisväärne hinnatõus. Pensionäride ostujõud praeguse valitsuse tegevuse tulemusel hoopis kahaneb,“ rääkis Helme.

Tema sõnul on kurioosne, et valitsuses üks käsi ei tea, mida teine teeb.

„Ühelt poolt kurdab valitsus tööjõupuuduse üle ja tahab inimesi võimalikult kaua tööturul hoida, teisalt aga võtab valitsus tööjõupuudust leevendavatelt töötavatelt pensionäridelt motivatsiooni vähemaks. Samuti pole kahtlust, et töötava pensionäri sissetulekute

suurendamine soodustab ümbrikupalkasid, mis kokkuvõttes vähendab riigi maksulaekumisi,“ ütles Helme.

EKRE esimees on veendunud, et tulumaksu kogumine vanadus- ja töövõimetuspensionide pealt tuleb lõpetada, töötavatel pensionäridel tuleks jätta pension kogutulu arvutusest välja ja maksustada ainult palgatulu või muud tulud.