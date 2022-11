Maksuvaba miinimumi tõus sai riigikogu heakskiidu

Riigikogu võttis kolmapäeval 61 poolthäälega vastu seaduse, mis tõstab uuest aastast tulumaksuvaba miinimumi 500 eurolt 654 euroni kuus.

„Maksuvaba tulu tõus jätab kõige madalama sissetulekuga inimestele aastas 370 eurot rohkem kätte ja on abiks kõigile, kelle palk jääb alla 1200 euro. Aga tunnistagem, et see samm ei paku hüperinflatsiooni tingimustes piisavalt kaitset ega aita tuhandeid töötajaid välja palgavaesusest. Valusate hinnatõusude eest kaitseb inimesi kõrgem palk koos maksuvaba miinimumi jätkuva suurendamisega. Seda teed tuleb nüüd edasi minna,“ ütles sotsiaaldemokraatide nimel sõna võtnud Reili Rand.

Värskelt riigikogu heakskiidu saanud tulumaksuseaduse muudatus ei puuduta vanaduspensionäre. Neile kehtib 1. jaanuarist maksuvaba tulu määr, mis võrdub keskmise vanaduspensioniga. Prognoosi kohaselt on 2023. aasta keskmine vanaduspension 704 eurot.