Lauri Luik: pensionäride karistamine on jõhkralt õiglustunnet riivav

Uus vasakpoolne maksusüsteem ehk 6000-astmeline tulumaks on ebaõiglane ja demotiveeriv, töökust ja edumeelsust karistav. Eriti alatu on karistada töötavaid pensionäre, kes on juba niigi pingutanud 40-50 aastat ja otsustanud ühiskonda veel täiendavalt panustada.

See on selge sõnum ühiskonnale, et kogemustega inimeste panust ei väärtustata enam.

Mis peaks inimest motiveerima väärtust looma ja makse maksma, kui valitsus neid selle eest nahutab? See näitab hästi, et otsustajate hulgas on inimesed, kes ei mõista üldse ettevõtluse kui majanduse mootori aluspõhimõtteid.

Koalitsioonisaadikute vabandused ja jutud sellest, et töötavad pensionärid võiksid olla vähe solidaarsemad, kõlab minu jaoks kui “vabandust, aga olge vait ja teenige edasi”.

Selline suhtumine on täiesti tundetu ja lubamatu. Loomulikult tuleb abivajajaid aidata, aga seda saab kõige efektiivsemalt teha vajaduspõhiselt ehk toetades neid, kes abi reaalselt vajavad.

See õiglustunnet jõhkralt riivav süsteem tuleb kiiremas korras ära muuta. Seetõttu oleme Reformierakonna poolt riigikogus sisse antud eelnõu, mis viib pensionid maksuvaba tulu vähendamise alt välja.

Jõuluvana tõi mulle sel aastal kingiks raamatu pealkirjaga “Why Socialism Works”. See on suurepärane lugemine umbes sajakonnal leheküljel, mida maksab kindlasti meie vasakpoolse koalitsiooni liikmetel tudeerida. Selle sisuks igal leheküljel on: “It Doesn’t”