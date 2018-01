Urmas Sukles: ma ei mängi, ma olengi selline

Haapsalu linnapea Urmas Sukles on vastuoluline mees. Ühed armastavad teda, teised ei salli silmaotsas, mõni parastab või lausa vihkab. Ükskõikseks jäävad vähesed.

Mis mees ta siis enda arvates on? Räägime „sina”, nagu väikelinnas kombeks.

Kus oled sündinud-kasvanud?

Sündinud olen Kuivajõel, see on küla Kose lähedal Harjumaal. Mind võttis Ravila haiglas vastu Rakvere ekslinnapea Andres Jaadla ema. Mu ema oli sisearst, isa kirurg. 1964 sai isast Rapla haigla peaarst. 1965 läksin kuueaastasena kooli, sest kõik mängukaaslased läksid. Olen pere ainuke laps. Isa enam ei ole, ema elab Tallinnas, on 89 ja saab ise hakkama.

Milline oli kodune kasvatus?

(Kiirelt.) Vaba. (Paus.) Suhteliselt karm vabakasvatus. Ma ei olnud pätt, aga olin vilgas poiss. Vitsa olen ikka saanud, isa käest. Asja eest. Lasime näpukatega tarbijate ühistu juhi auto akna katki.

Vanemad püüdsid mind kasvatada ja 8.–9. klassis pandi mulle piirid peale. Kui teised said külapeole, siis mind ei lastud. Aga eks aknad käisid lahti. Kuidas sa kasvatad, kui mõlemad vanemad on arstid ja väga palju tööl.

Kas arstiks saamine oli sisemine sund?

Ei olnud, aga mind kasvatati kõrghariduse saamise vaimus. Teiseks oleks muidu oodanud Vene sõjavägi. Mõtlesin, et kas arst, jurist või ehitaja. Majandus oli out, arst tundus loogiline jätk.

Kui palju sind noorena poliitika huvitas?

Nii palju, et olin kooliraadio diktor. See oli minu esimene poliitiline võitlus – diktori valimised olid.

Olid sa koolis liidrite hulgas?

Viimastel aastatel olin tegijate seas, raadiosõlme töö kaudu. Muidu mitte eriti.

Ülikoolis sokutas tädipoeg mu arstiteaduskonna üliõpilaste ametiühingusse, ühel ajal olin ülikooli ametiühingus üliõpilaste esindaja. See oli tõsine kommunismi kool – ma ei teinud seal mitte midagi. Käärikul tegime ühe peo, mille eest sain rektorilt valju noomituse.

Miks sinust kirurgi ei saanud?

Hakkasin tegelema EÜEga, üliõpilaste ehitusmalevaga, ja see võttis aja ära. Kolmanda kursuse alguses juhtisin lõuna regiooni. Mul ei õnnestunud kuigi palju õena töötada, nagu üliõpilased tol ajal pidid töötama. Kirurgideks said need poisid, kes hakkasid käima kirurgiaringides ja assisteerisid oppidel. Paar korda olin ka opile minemas, aga ikka tuli midagi vahele. Ega ma neid võimalusi väga otsinud ja väga ei tahtnud ka.

