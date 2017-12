Haapsalu ilutulestik maksab 3200, Lihula oma 400 eurot

Haapsalu linnavalitsus on tellinud aastavahetuseks ilutulestiku pürotehnikafirmalt Arnika ja see läheb maksma 3200 eurot. Lihulas tuleb valla raha eest 400eurone tulevärk.

„Linna ilutulestik algab uusaasta südaööl ning peaks olema traditsiooniliselt kõige paremini vaadeldav Lossiplatsilt,” ütles Haapsalu linnavalitsuse pressiesindaja Tõnu Parbus.

„Selge ilmaga on paljud kasutanud võimalust ning vaadanud ilutulestikku Väikese viigi juures,” lisas ta.

Lihula kultuurimaja direktor Tiina Lobja ütles, et tavapäraselt on Lihulas kaks suuremat ilutulestikku – 30. detsembril Konsumi toidupoe ees sponsorraha eest ja 31. detsembri keskööl Lääneranna valla kinnimakstud ilutulestik. „Hinna poolest on meie ilutulestik tagasihoidlik, 400 euro eest. Aga selle raha eest tuleb hea pauk,” lubas ta. See lastakse õhku kultuurimaja juurest.

Lihula tarbikate ühistu ilutulestik algab 30. detsembri kell 18.