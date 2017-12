Lääne Malevlane: Lõuna-Läänemaal tegutsevad üheskoos suured ja väikesed

Lõuna-Läänemaal osaleb kodutütarde ja noorkotkaste ettevõtmistes üle 60 noore 1.–12. klassini. Tegutseb kaks rühma, Valged Kotkad ja Metsküla Merikotkad. Liikmed on Lihula gümnaasiumi ja Metsküla algkooli õpilased, kuid on noori ka Kõmsilt, Martnast ja Tallinnastki.

Sel aastal käisid noored raskes militaarlaagris Leedus. Pillimängijad olid võidupüha paraadil Rakveres, lauljad kodutütarde ühendkooris Estonia kontserdisaalis, matkajad noorkotkaste patrullvõistlusel Mini-Erna, nuputajad mälumängul Valgas. Kohtunikena on oldud naiskodukaitse koormusmatka kontrollpunktides.

Ent tegutseme ka oma rühmaga. Kümmekond vanemat kodutütart on abiks igal koondusel, kus nad annavad oma teadmisi edasi 25–30 nooremale liikmele.

„Koondusel saavad kokku inimesed, kes iga päev omavahel ei suhtle, ja see teeb asja huvitavaks,” leidis kodutütar Katrin Veek. „Me kõik ajame seal ühist asja ja meil on ühesugune eesmärk. Meeskonnatöö on see, mida me koondusel tegema õpime.”

Koostöö käib ka kaitseliidu ja naiskodukaitsega. Oleme koos müünud „Anname au!” kampaanias sinililli, korraldanud noortevahetuse projektis seikluspäeva. Aasta lõpus käisime naistega koos laskevõistlusel Haapsalus. Kodutütar Liisa Raavel läbis naiskodukaitse baasväljaõppe ühe mooduli.

Kohalikud kaitseliitlased on abiks enne rännakule minekut. Lihula noored tunneb matkadel ära ühesuguste roheliste rakmete järgi. Rännakutest raskeim oli Sügistorm, kus noorte meeskonda kuulusid Nathali Ploomipuu, Kevin Reidar Bachaus ja Martin Teppan.

Maakondlikul Kotkaretke rännakul oli meilt väljas ligi 30 ehk seitsme neljaliikmelise meeskonna jagu noori. Matkalt toodi koju eri kategooriates nii esimene, teine kui ka kolmas koht. Suvel aitasime korraldada Lihula noortepäeva, rokkisime suvelaagris. Aasta lõpus osalesid nooremad matkamängul Kadakaralli matkamängul.

Tuhat tänu rühmajuhtidele ja abidele: Eda Aavik, Hellat Rumvolt, Triin Leever ja Maris Esko.

Heli Esko, Valgete Kotkaste rühmajuht