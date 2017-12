Varikul põles tootmishoone

Pühad pole veel korralikult pealegi hakanud, kuid päästjatel on jalad-käed tööd täis olnud. 23. detsembri õhtul kell 23.36 teatati häirekeskusele põlengust Lääne-Nigula vallas Variku külas.

Päästjate saabudes oli hoone katus täisleegis. Tulekahju saadi kontrolli alla veidi peale kella ühte, kustutati kell 4.12. Sündmusele reageerisid päästjad Nõvalt, Ristilt, Haapsalust, Keilast, Paldiskist.

Esialgsetel andmetel võis tulekahju alguse saada kütmisest.

Kokku oli 23.detsembril Lääne päästekeskuse haldusalal viis tõsist tuleõnnetust, kahes neis said inimesed viga.

Kell 15.40 sai häirekeskus teate tulekahjust Märjamaal Pärna tänaval kortermajas. Teataja sõnum oli ärev – kolmanda korruse korteris põles diivan. Sündmuskohale jõudnud päästjad andsid korteriomaniku üle kiirabile, kes mehe haiglasse toimetas. Tulekahju kustutati kiirelt, kahjutuli võis alguse saada põrandalambist. Põlengu tagajärjel hävis korteris üks tuba, teine tuba sai suitsukahjustusi. Töötav suitsuandur leiti kapi pealt.

Kell 18.37 sai häirekeskus teate põlengust Saaremaa vallas Välta külas. Teataja sõnul põles suitsusaun. Päästjate saabudes põles hoone katus leegiga. Tulekahju kustutati kella 20 paiku, hävis hoone katus. Esialgse info kohaselt võis tulekahju alguse saada ülekütmisest.

Kell 20.37 teatati häirekeskusele, et Paides Suur-Aia tänaval oli kortermaja koridoris suits ning näha ka ühest korterist leeke. Päästjate saabudes oli neljakordse elumaja koridorsuitsu täis, majast evakueeriti elanikud. Põlevast korterist toodi välja teadvusel kannatanu ning anti üle kiirabile. Viga saanud naine toimetati haiglasse. Päästjad kustutasid korteris põlenud voodi, mis esialgsetel andmetel võis põlema minna suitsetamisest. Antud korteris oli küll töötav suitsuandur, kuid tulekahju toimus magamistoas, kus häiret andvat abimeest polnud. Pilt manuses.

Kell 22.48 sai häirekeskus teate tulekahjust Kehtna vallas Järvakandis, kus teataja sõnul põles kasutuseta ujulahoone. Päästjate saabudes oli hoone leekides. Tulekahju kustutati kell 3.43. Esialgsetel andmetel võis tegemist olla süütamisega. Sündmusele reageerisid päästjad Järvakandist, Raplast, Vändrast, Pärnu-Jaagupist, Kehtnast ja Lokuta vabatahtlikud päästjad. Pilt manuses.

Lisaks oli eile kella 20.16 paiku pühadele juba omane toidukõrbemine Tori vallas Sindis Pärnu maanteel kortermajas. Korteris viibinud mees oli alkoholi tarvitanud ja keeldus päästjatega koostööst. Häiret andunud suitsuanduri, mis oli sinna kodunõustamise käigus paigaldatud, oli korterielanik laest alla võtnud ning visanud pliidil olnud toidu sisse…Pilt manuses.

Lääne päästekeskuse regionaalne operatiivkorrapidaja Vaiko Vatsfeld paneb kõigile südamele, et pühademeelolus ei tohi ära unustada ohutust, nii enda kui ka teiste. „Eilsed sündmused oleksid olnud olemata, kui inimesed oleksid tähelepanelikud ja teadvustaksid endale, mida nad teevad. Õnn on, et ükski eilne tuleõnnetus ei lõppenud traagiliselt,“ sõnas regionaalne operatiivkorrapidaja. „Soovime, et kõik saaksid pühi rõõmuga tähistada, mitte ehmunult või lausa viga saanuna haigla seinte vahel, “ lisas Vaiko Vatsfeld, Lääne päästekeskuse regionaalne operatiivkorrapidaja.