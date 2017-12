Lääne Malevlane: Rasmus Lippur teenib Afganistanis

Lääne maleva pealik Rasmus Lippur teenib NATO juhitava väljaõppe- ja nõustamisoperatsiooni Resolute Support staabis Kabulis. Pärale jõudis ta 17. novembril, teenistus kestab mai lõpuni.

Lippur on staabiülema asetäitja toetuse alal kindralmajor Antonio Bettelli administratsioonis.

„Ei erine väga staabitööst mujal,” kirjeldas Lippur e-kirja teel oma tööd. „Ainult puhkepäevi ei ole, sest operatsioon kestab kogu aeg. Kõigel, mida tehakse, on vahetu mõju Afganistanis ja mujal.”

Operatsioonil osaleb sõjaväelasi ja ametnikke 39 NATO ja partnerriigist.

Töökorraldus on üsna ootuspärane, aga et tegemist on ikkagi reaalse operatsiooniga, siis on huvitav vaadata, kuidas valmistatakse ette ja sünnivad otsused, kuidas toetatakse Afganistani julgeolekujõude turvalisuse tagamisel, selgitas Lippur.

2015. aastast ei osale NATO üksused enam vahetus lahingutegevuses. NATO toetab Afganistani julgeolekujõude väljaõppe, nõustamise ja abistamisega. Oma maa vabaduse ja julgeoleku eest võitlevad Afganistani julgeolekujõud, eelkõige armee ja politsei.

Lippurile on see esimene kord osaleda rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil. Tema asemel täidab maleva pealiku kohuseid staabiülem Jüri Bachman, kes oli tänavu samuti pool aastat oma esimesel missioonil. Tema osales Roomas Euroopa Liidu sõjalises operatsioonis EUNAVFOR Med/Sophia ja oli logistikaosakonnas planeerimisohvitser.

Selle operatsiooni ülesanne oli piirata Liibüa rannikul tegutsevate inimkaubitsejate tegutsemist. Eesti osaleb selles operatsioonis ühe staabiohvitseri ja ühe meedikuga, kes teenib Vahemerel Hispaania laeva meeskonnas.