Neeme Suur: ühinenud omavalitsustes sotsiaaltoetuste ühtlustamine võtab aega kuni aasta

Haldusreformi käigus ühinenud omavalitsustes võtab sotsiaaltoetuste määrade ühtlustamine aega kuni aasta ja paljudes kohtades pole veel ka selge, kui suure lisakoormuse toob see eelarvele, vahendas ERRi uudisteportaal.

Lääne-Nigula volikogu esimees Neeme Suur ütles, et erinevate toetuste lõplikuks ühtlustamiseks võib kuluda aasta ja täpsem analüüs seisab toetuste puhul veel ees.

Seni kehtivad endistes vallapiirides endised toetuste määrad. Esimeses järjekorras ehk paari kuuga tuleb Suure sõnul paika panna toimetulekutoetuse arvestamise tingimused, mis võisid olla varasemates valdades erinevad.

“Kasvõi näiteks see, kuidas arvestatakse elamuaseme kulude piirmäärasid. Need võivad olla erinevates omavalitsustes erinevad ja need need tuleks nüüd juba esimese paari kuuga ühtlustada nii, et järgmise aasta jaanuaris-veebruaris saaks juba need eluaseme kulude piirmäärad ühistele alustele viia,” märkis Suur.