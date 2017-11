Läänlane Priit Mäeorg kandideerib Eesti aasta rannajalgpalluriks

Täna algab Eesti Rannajalgpalli Liidu kodulehel rannajalgpall.ee Eesti parima rannajalgpalluri hääletus. Nelja nominendi hulgas on ka Kõmsilt pärit ja Virtsus jalgpalluriteed alustanud Priit Mäeorg.

Nõmme BSC Unibeti rivistuses sellel aastal viiendat korda Eesti rannajalgpallimeistriks tulnud kaitsemängijal on kolm konkurenti.

Nominentideks on Mäeorule lisaks Eesti rekordinternatsionaal väravavaht Vaiko Tammeväli, tänavune Eesti meistrivõistluste parim mängija Ervin Stüf ja juba kolmandat aastat Eesti meistrivõistluste resultatiivseim mängija Ragnar Rump.

Kindlasti on Priit Mäeorg vääriline kandidaat, sest käesolev aasta oli meie mehele aegade parim ja lisaks heale mängule kaitses täitus tal kuues aasta järjest kuulumaks Eesti rannajalgpalli rahvuskoondisse. Seega on konkurentsis neli võrdset sportlast.

Eesti Rannajalgpalli Liit, seadmaks üles läänlase kandidatuuri, kirjutas Mäeoru kohta järgnevalt: “Nagu ansamblites, nii ka meeskondades saavad suurima tähelepanu osaliseks tavaliselt solistid ja ründajad. Kuid et ansambel kõlaks hästi ja meeskond oleks edukas on vaja taustaks häid kitarri ja kaitsemängijaid. Ja just Priit Mäeorg on üks selline kaitsemängija, kelleta ei kujutaks ette ei Nõmme meeskonda ega rahvuskoondist. Nõmme meistritiitel tuli suuresti tänu heale kaitsemängule.(väravalöömises oli meeskond liigas alles neljandal kohal)ning Mäeorg mängis selles osas pearolli. Hea kaitsemäng on olnud ka Eesti rahvuskoondise edu pandiks ja eriti sellel hooajal langes põhikoormus kaitses just Priidu, kui koondise kogenuima mängija õlgadele ja ta sai sellega suurepäraselt hakkama.”

Et pallimängu ala esindaja on Eesti aasta parima üks nominenditest, on meie piirkonna ja maakonna spordiloos harvanähtav. Hääletus toimub 23.11-07.12. Aasta parim rannajalgpallur hüütakse välja Eesti Jalgpalli Liidu pidulikul gaalal 10. detsembril.

Priit Mäeorg

sündinud 9. detsembril 1987