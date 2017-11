Arhitektuurikonkursi tulemuste vaidlustamine võib Haapsalu põhikooli ehitust venitada

Konkursil ergutuspreemia saanud võistlustöö „Merihobu” autorid leiavad, et kõigis kolmes võidutöös pole arvestatud konkursi tingimusi.

Sel nädalal sai riigihangete vaidlustuskomisjon nõude tunnistada kehtetuks Haapsalu linnavalitsuse korraldus, millega kinnitati ideekonkursi võitjad. Nõude esitasid kolm arhitektuuribürood: Nordprojekt, TrilogStudio ja Positiivne pinnavorm, kes on konkursil ära märgitud ideekavandi „Merihobu” autorid. TrilogStudio arhitekti Kristjan Tõlgi sõnul ei vasta kõik kolm võitnud võistlustööd konkursi tingimustele.

„Vaidlustuse eesmärk on, et ideekavandeid hinnataks uuesti vastavalt konkursi tingimustele. Asi ei ole esteetilistes hinnangutes, vaid objektiivselt mõõdetavate kriteeriumite järgimises,” ütles Tõlk Lääne Elule. Lihtsalt lahti seletatuna väidavad „Merihobu” autorid, et kõigi kolme võitnud ideekavandi järgi on tulevane koolimaja liiga suur.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!