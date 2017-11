Väikelastele sobiv gripivaktsiin saab selleks hooajaks lõplikult otsa

Läänemaa esinduse vaneminspektor Lea Kiis. Foto: Kristjan Kosk

Sel hooajal saadaolevast kahest gripivaktsiinist vaid üks sobib ka alla kolmeaastastele lastele ning praegu on seda veel mõningates apteekides ja polikliinikutes saadaval, aga lõppemisel lisakoguseid Eestisse ei tooda. Tänavu on end gripi vastu vaktsineerinud sedavõrd palju inimesi, et kogu hooajaks mõeldud kogus sai müüdud juba oktoobris, vahendas ERR-i uudisteportaal.

Sel hooajal on Eestisse toodud ligikaudu 77 500 gripivaktsiini annust, kuigi vaktsiinide tootjate esialgne plaan nägi ette, et kogu hooajaks jätkub siin 63 000 annusest. See kogus oli otsas aga juba oktoobris.

Gripihooaja keskel vaktsiini enam juurde ei toodeta, sest tootmisaeg on pikk, ning seetõttu saab tootja lisaannuseid siia tuua vaid juhul, kui tal õnnestub jõuda kokkuleppele teiste riikidega, kes midagi oma varudest eraldavad.