Kaia Kanepi: tuleb ka kiitust, ent olen saanud ka tapmisähvardusi

Kaia Kanepi tunnistas pikas ja avameelses intervjuus Eesti Päevalehe ajakirjanikule Tuuli Jõesaarele, et lisaks ähvardustele ja sõimule on saanud ka tapmisähvarduse.

Kui palju inimesed sulle kirjutavad, olgu siis pahaselt või kiitvalt?



Seda ikka on, enamasti kirjutatakse Facebooki, aga kuna ma ise oma fännilehte ei halda, siis tavaliselt kuulen alles tagantjärele. Sageli soovitakse tutvuda, aga kui olen võitnud, siis tuleb ka kiitust. Ähvardused ja sõim kustutatakse kohe ära. Need on tavaliselt kellegi emotsionaalsed plahvatused. On olnud ka tapmisähvardusi. Näiteks millalgi aastaid tagasi, kui ma Pariisis mängisin, kirjutas keegi midagi sellist: „Elusana sa Pariisist ei lahku.”

Vastik! Kas andsid selle ähvardaja politseisse?

Ei, ma ei võtnud seda tõsiselt.

Kust sa võtad selle ääretu leplikkuse ja suuremeelsuse?

Mitte keegi ei ole täiuslik, kõik teevad vigu. Ja inimestel juhtub igasuguseid asju ka lihtsalt emotsioonide pärast. Arvan, et kui inimene käitub halvasti või teeb midagi oma südametunnistuse vastu, siis mina talle kätte maksma ei lähe, sest tal on endal niigi probleem. Ja seal on ka egoismi printsiip.

Kui ma mõtlen endale, siis mul ei ole ju hea tunne, kui ma olen vihane, ei ole hea tunne, kui ma olen kellegi peale solvunud. Enda elus olen ma ise kõige tähtsam ja tahan oma elu iga päev elada nii, et minul on hea olla.

