Kaia Kanepi: mängin senikaua, kuni sel on mõtet

37-aastane Kaia Kanepi valmistub järjekordseks hooajaks ega mõtlegi veel karjääri koomale tõmbama hakata, vahendas Delfi.

Igihaljas Kaia Kanepi, kes tõusis tänavu maailma edetabelis esimest korda üle kaheksa aasta 30 parema sekka ja asub praegu 32. positsioonil, valmistub usinalt uueks hooajaks. Reisi Austraaliasse, kus ta mängib alustuseks kaks Adelaide’i turniiri, alustab ta nädala pärast. Aasta esimene suure slämmi turniir Australian Open stardib 16. jaanuaril.

Eesti Päevaöehele antud intervjuus ütles Kanepi, et ta mängib enesetunde järgi. “Ma pole kunagi öelnud, et lõpetan ära. Olen öelnud, et mängin mingitel põhjustel vähem, kui pole aasta või pool aastat mänginud. 2017. aastal ei mänginud ma üldse, aga ei öelnud ka, et lõpetan. Mängin senikaua, kuni sel on mõtet, ma mängin hästi ja mul on hea tunne. Kui tuleb häid võite, siis ikka mängin edasi,” lausus Kanepi.