Sotsiaalkindlustusamet: töötav pensionär, kontrolli tööandja juures üle oma maksuvaba tulu avaldus

1. jaanuarist hakkab kehtima vanaduspensioniealistele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot. Enam ei vähene maksuvaba tulu pensioni kasvades ega ka siis, kui pensionär otsustab tööl käimist jätkata. Muutub ka maksuvaba tulu kasutamise kord.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik selgitas, et kui töötava pensionäri pension on alla 704 euro, saab ta üle jäävat maksuvaba tulu kasutada oma töötasult. „Esitage oma tööandjale avaldus, kus märgite ära maksuvaba tulu kasutamata osa summa, mida tööandja saab arvestada väljamakseid tehes. Summa õigsuse eest vastutab küll töötaja, kuid palume ka tööandjal informeerida oma eakat töötajat muudatusest ning vajadusest oma maksuvaba tulu avaldus üle vaadata,” lisas Kümnik.

Need, kes on vanaduspensionieas, aga on pensioni saamise otsustanud edasi lükata, saavad maksuvaba tulu 704 euro ulatuses kasutada oma töötasult.

Kui varasemalt sai vanaduspensioniealine ise otsustada, kas ta soovib või ei soovi maksuvaba tulu pensionilt kasutada, siis järgmisest aastast seda valikuvõimalust enam ei ole. Sotsiaalkindlustusamet arvestab inimese pensionile automaatselt maksuvaba tulu kuni 704 eurot. Selleks ei ole vaja eraldi ameti poole pöörduda ega avaldust esitada.

Näide: inimese pension on täna 600 eurot kuus ja töötasu 900 eurot. Sotsiaalkindlustusamet arvestab pensionilt tulumaksuvaba miinimumi 600 eurot, kogu pension on tulumaksuvaba ning töötasult saab kasutada veel maksuvaba tulu 104 euro ulatuses (704-600=104).

Kui avaldus jääb tööandjale esitamata, saab pensionär maksuvaba tulu jäägi oma maksustatavast tulust ise maha arvata füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitades.

Maksuvaba tulu muudatus puudutab kõiki neid, kes on vanaduspensionieas või jõuavad sinna 2023. aasta jooksul. 704eurone maksuvaba tulu kehtib ka neile, kes on vanaduspensionieas, aga on pensioni saamise edasi lükanud.

2023. aastal on vanaduspensioniiga 64 aastat ja 6 kuud. Uue kalendriaasta jooksul jõuavad vanaduspensioniikka inimesed, kes on sündinud enne 1. juulit 1959. aastal.