Galerii: Haapsalu upub lumme

Malle-Liisa Raigla fotod

Eile sadas tormiga Läänemaal maha umbes 15 sentimeetrit lund. Läänemaa on täna üks Eesti lumisemaid paiku, kõige rohkem on lund Saaremaal.

Keskkonnaagentuuri andmeil oli täna hommikul Lääne-Nigula vaatlusjaamas 34 sentimeetrit lund. Kõige rohkem lund oli Saaremaal, 43 sentimeetrit.

Läänemaast enam on lund veel Tudu vaatlusjaamas, kus lume paksus on 36 sentimeetrit ning Virtsu ja Harku vaatlusjaamades, kus lund on 35 sentimeetrit. Mujal Eestis on lund vähem kui Läänemaal.

Kuigi sõiduteed on Haapsalus puhtaks lükatud, ulatuvad vallid kohati rinnuni. Jalakäijatele kõikjal teed lahti pole aetud ja kõndida tuleb varasemates jälgedes. Posti tänava parkimistaskud lume alt välja ei paista, nagu ka pingid ja prügikastid.

Enne eilset tormi vedasid Haapsalu teehooldajad – Haapsalu Linnahooldus ja Lääne Teed lund linnast välja. Lääne Teede teemeister Konstantin Dutov ütles, et jõudsid enne tormi linnast ära viia umbes tuhat kuupmeetrit lund.