Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi tänas kümnendat aastat oma spordilapsi

Foto: erakogu

Lihulas kogunes sealse gümnaasiumi söögisaali Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi spordipere. Kokku kaheksakümmend noorsportlast ja nende vanemat võtsid vastu tänusõnad koduklubilt, kus nad igapäevaselt treenivad ja kelle värve võistlustel

Klubi jaoks on väga oluline, et kord aastas saaks lapsi töökuse ja tegemiste eest tänada, neile silma vaadata ja öelda: Aitäh!

23 aasta vanune jalgpalliklubi on seda ilusat traditsiooni hoidnud ja tähistanud nüüd juba kümme korda järjest.

Sellel aastal tõi toreda juubelitervituse sportlastele Lihula Gümnaasiumi õpilastest koosnev “Meie Tantsukooli” tütarlaste showtantsu trupp.

Lisaks tublidele lastele ja nende vanematele said soojad tänusõnad ka klubi toetajad ja paljud teised meie lastele head tegevad inimesed.

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi elab hetkel murranguliste tuulte keskel. Tervelt 16 aastat järjest, kümnete erinevate võistkondadega Eesti noorte meistrivõistlustel mänginud maaklubi sellel aastal meistrivõistluste ringi kaasa ei mänginud. Erinevatel põhjustel sellest võistlusest loobununa, loodetakse 2018. aastal taas reele hüpata. Hetkel treenib klubis 45 jalgpallurit ja paistab lootus, et konkurentsivõimelise võistkonna loomine vähemalt ühes vanusegrupis õnnestub.

Soojad tervitused saatsid meie jalgpalluritele ka Pärnu JK Vapruse klubijuhid ja treenerid. Just see jalgpalliklubi on üle kümne aasta olnud Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi partnerklubi. Sinna klubisse siirduvad meie noored peale Lihulast lahkumist mängima. Sellel aastal sõlmiti üleminekud lausa nelja noormängijaga.

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi täieõiguslike liikmete hulka kuulub ka rida kergejõustiklasi. Õigem on öelda, et klubi juures töötab kergejõustikutreeningrühm. Juba teist aastat on eesmärgistatud sellealane tegevus toonud mitmed medalid Eesti noorte kergejõustiku meistrivõistlustelt ja teistelt tähtsatelt jõuproovidelt. Ka selle ala tegijatele jagus kiitust ja kingitusi. Paljud lapsed harrastavad ka mõlemat spordiala.

Ülevaade tehti võistlusrohkest aastast. Meie noored on osalenud viiekümnel erineval jalgpalli ja kergejõustikuvõistlustel läbi aasta. See on suur number ja näitab meie laste tublidust.

Läänemaa Kergejõustikuklubi juht Heigo Hein tänas peol meie lapsi ja toonitas fakti, et just meie noorsportlased moodustavad enamuse kergejõustikuklubi liikmeskonnast.

Nii saavad spordi kuningas ja kuninganna vähemalt siin, väga sõbralikult läbi.