Elin Toona: kirjutasin mälestused, et ma ei oleks mittekeegi (1)

Tarmo Õuemaa

Haapsalu raamatukogus esitles täna oma elulooraamatut “Pagulusse. Lugu elust, sõjast ja rahust” Elin Toona-Gottschalk, Ernst Enno lapselaps, kes põgenes ilmasõja ajal väikse tüdrukuna koos ema ja vanaemaga Haapsalust üle mere.

Raamat kõneleb Elin Toona lapsepõlvest Haapsalus, teekonnast üle mere, jõudmisest Saksamaale, sõja viimasest hirmsast aastast Saksamaal kesk pommitamisi ja ohte ning hilisemast pagulaselust Inglismaal, kus tuli teha ränka tööd ning võidelda vaesusega.

“Ameerikas oli mul alati see tunne, et mul pole identiteeti. Eestit ei teata. Hakkasin mälestusteraamatut kirjutama, et tunda, et olen tõesti olemas,” ütles Elin Toona.

“Noorematele ei ole see ainult eluligu, vaid ka ajalugu,” ütles ta.

Toona rääkis, kui raske oli eesti pagulaste elu esmalt Inglismaal ja hiljem USAs. Nad olid vaesed ja tõrjutud. Eriti raske oli see vanema põlvkonna eesti pagulaste jaoks.

Valestimõistmine ootas paguluses eestlasi ka uuesti iseseisvaks saanud kodumaal. Kodueestlased pidasid neid rikasteks välis-eestlasteks, kes olid omal ajal põgenenud parema elu peale.

Elin Toona otsustas kirjutama hakata inglise keeles, et enda ja oma kaaslaste lugu teadvustada. “Kahjuks ei loeta enam nii palju raamatuid kui vanasti. Ka kirjastustel ei olnud esialgu selle raamatu vastu huvi,” rääkis ta.

Raamat ilmus ingliskeelsena Ameerika Ühendriikides 2013. aastal. Ajakiri The Economist valis teose aasta maailma parimate mälestusraamatute sekka ning 2014. aastal ilmus sellest ka kordustrükk.

Elin Toona on luuletaja Ernst Enno lapselaps. Elin Toona ema Liki Toona ja isa Enn Toona olid näitlejad. Praegu elab ja kirjutab Elin Toona USAs Floridas. Tema raamatuid on ilmunud nii inglise kui ka eesti keeles, nii paguluses kui ka Eestis.

Eesti keelde tõlkis raamatu Kersti Unt ja välja andis kirjastus Varrak. Müügilettidele jõudis raamat Eestis septembris.