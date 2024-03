Täna möödub 90 aastat Haapsalus elanud luuletaja ja koolinõuniku Ernst Enno surmast. Sel puhul kirjutas mõtiskluse tema tütretütar, kirjanik Elin Toona.

Vanaisa ütles, et meil on igavikud ees ja taga. Ja sedasi oleme meiegi praegu koos ainult ajutises, lühikeses juhuses, ja läheme varsti jälle laiali. Huvitav on mõistatada, kas meie tee on üks pikk rada lõpmatusse või ringtee, ja igas ringis õpime ja näeme midagi uut?

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!