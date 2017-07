Veebisait Rotten Tomatoes koostas 2017. aasta parimate seriaalide nimekirja

Lääne Elu kultuuritoimkond

Aasta parima seriaali tiitli sai „Hea võitlus”. ARHIIV

Kinokriitikaportaal Rotten Tomatoes, mis hindab filme 100% skaalal, koostas nimekirja 2017. aasta parimatest teleseriaalidest. Naissoost vaatajaskonnale suunatud ja Nicole Kidmani sarmile rõhku panev „Suured väikesed valed“ („Big Little Lies“) kindlustas endale 88% reitingu. Filmidiivade Joan Crawfordi ja Bett Davise rivaalitsemist paljastav „Verivaen“ („Feud“) sai reitinguks 89%, Marveli koomiksi motiividel vändatud „Leegion“ („Legion“) 90% ja dramaatiline „13 põhjust“ („13 Reasons Why“) 92%. Ainult üks nimekirjas olev seriaal kindlustas absoluutse häälteenamuse, teenides 100% filmikriitikute ja -vaatajate heakskiidu – aasta parimaks seriaaliks tituleeris Rotten Tomatoes õiguslikke probleeme lahkava seriaali „Hea võitlus“ („The Good Fight“), mida enamik vaatajaid hindas kümnepallisüsteemis punktidega 8,1–10. Populaarsuses ei jää seriaal alla ka Balti riikides – voogedastusteenuse Viaplay andmeil võtab see seriaal kõigis kolmes riigis 10 populaarseima seriaali hulgas sisse 5. koha.

Televisioonimaastikul uuena näivat seriaali võib tegelikult teenitult nimetada vanaks tegijaks. „Hea võitlus“ on nii kriitikute kui ka vaatajate ülistatud ja erinevate auhindadega üle kuhjatud kultusseriaali „Hea naine“ („The Good Wife“) ainetel põhinev sõsarsari. Uus seriaal säilitas oma eelkäija parimad omadused, mis meeldisid ka „Hea naise“ vaatajatele: kaunid ja luksuslikud interjöörid, keerukad kohtuasjad, räpane poliitika, armastus ja juba armsaks saanud tegelaskujud – enam kui pooled näitlejatest, keda uues seriaalis näha saab, on saabunud uue seriaali eelkäija võtteplatsilt. Portaali Rotten Tomatoes arvates pakub „Hea võitlus“ vaatajatele segu draamast, intriigidest, advokaatide võitlustest, intrigeerivatest kuritegudest ja ühiskonnas aktuaalsetest teemadest, mis peaks meeldima ka selliste seriaalide nagu „Kaardimaja“ („House of Cards“), „Kodumaa“ („Homeland“) ja „Keeluaja kuningas“ („Boardwalk Empire“) austajatele. Telekanal CBS, seriaali „Hea võitlus“ looja, on juba kinnitanud teise hooaja filmimist ning kihlveokontorites on hakatud panustama selle peale, et septembris toimuval Emmy auhindade jagamisel peaks teleekraanide uustulnuk noppima vähemalt kolm auhinda. Arvatakse, et ühe neist võib endale võtta punapäine näitlejatar Rose Leslie, seriaali „Troonide mäng“ („Game of Thrones“) staar ja näitleja Kit Haringtoni sõbratar, kelle osatäitmine seriaalis „Hea võitlus“ oli kriitikute sõnul „tugev ja tundlik“, mida enamik inimesi peab tema karjääri parimaks etteasteks.

„Hea naise“ seitsmenda hooaja lõpetanuna jätkavad seriaali loojad advokaat Diane Lockharti (mängib Christine Baranski) lugu. Finantsskeemi ohvriks langenud naine kaotab kõik oma säästud ja tekkinud skandaal hävitab tema ristitütre, advokaadikarjääri alustanud Maia (mängib Rose Leslie) maine. Pärast elu antud lööki on mõlemad naised sunnitud jalule tõusma uues õigusbüroos, kus neile pakub seltsi punt seriaalis „Hea naine“ nähtud näitlejaid, kes Diane’i ja Maia uute intriigide keerisesse kisuvad. Selle aasta parimaks teleseriaaliks tituleeritavat vaatemängu on televaatajatel võimalik vaadata suurima voogedastusplatvormi Viaplay (www.viaplay.ee) vahendusel.