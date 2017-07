Jaanus Karilaid palus Yana Toomilt vabandust

Kaie Ilves

Jaanus Karilaid. Arvo Tarmula foto

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles Lääne Elule, et vabandas Yana Toomi ees.

„Ta helistas mulle hommikul kella poole kümne paiku ja ütles, et valimisliitu ei tule, kui ma tema ees vabandan, ning andis aega järele mõelda,” ütles Karilaid.

Karilaid vabandas Toomi ees oma fb-lehel, kuhu ta tegi enne keskpäeva postituse: „Lähtudes riigimehelikkusest ja mehelikest kaalutlustest ma vabandab Yana Toomi ees.”

„Taandan oma isikliku platvormi, et erakond saaks edasi minna. Arvestasin Jüri Ratase soovi. On tähtis, et erakond end enne kohalikke valimisi ei nõrgestaks,” ütles Karilaid Lääne Elule.

Mehelike kaalutluste all ütles Karilaid end silmas pidavat, et kui naine tunneb end solvatuna, siis palub härrasmees vabandust.

Täna enne kella kahte teatas Toom, et eraldi nimekirja ei tule.

Jaanus Karilaid kritiseeris Lääne Elule antud intervjuus (ilmus 6. juuli Lääne Elus) Yana Toomi, sh tema väljaütlemisi eesti keele ja rahvuse väljasuremise kohta, ning väitis, et Toom tahab oma nimekirjaga hirmutades võita vaid endale tähelepanu ja erakonnas paremat positsiooni.