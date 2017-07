Muhu väina regatil osaleb kümme Haapsalu jahti

Urmas Lauri

Mullune Muhu väina regatt tegi vahepeatuse Haapsalus. Foto: Arvo Tarmula

Homme Haapsalust algavale Muhu väina regatile on registreerunud 143 jahti, mis on läbi aegade suurim osalejate arv. Läänemaa aluseid seilab kümme.

34 jahti on välismaalt – üks Soomest, kaks Leedust, 14 Lätist ja 17 Venemaalt. „Sellist hulka väliskülalisi pole regatil kunagi käinud,” ütles regati infojuht Piret Salmistu. „Osaleb üle 830 purjetaja, lisaks korraldajad ja kaldateenistused.”

Haapsalu jahtklubi juhatuse liige Indrek Viiret nentis, et Haapsalule on suur au võõrustada Muhu väina regatti. 140 aluse vastuvõtmiseks peavad koostööd tegema kõik kolm Haapsalu jahisadamat. Viiret ütles, et viimastel aastatel on koostöö Veskiviigi, Suur-Holmi ja Westmeri sadama omanike vahel taastunud, mis ongi alus suurejoonelise regati võõrustamiseks.

Tunamullu ja ka aasta varem läks Muhu väina regatt Haapsalust kaarega mööda, sest sadamaomanikud tülitsesid omavahel. Mullu algas Muhu väina regatt Pärnust ja lõppes Tallinnas. Väisati ka Haapsalut.

Haapsalust on regatt alguse saanud ka varem, kuid 59 aastat tagasi oli sadam esimese regati lõpp-punktiks. Kui 1958. aastal olid Riias lõppenud üleliidulised võistlused purjetamises, siis otsustasid kiiljahtidel võistelnud purjetajad võidu koju tagasi seilata. Starti asus kaheksa jahti, Pärnus lisandus veel kaks ja nii purjetati kümne jahiga Haapsallu, kus regatt lõppes.

Indrel Viiret tõi välja kaks põhjust, miks Haapsalu tänavuse regati alguspunktiks sai. „Tegelikult on tänavu Haapsalus algus kahel põhjusel – seekord on ajalooliselt äge värk, purjetatakse ju 60. korda. Aga esimene regatt algas Riiast ja lõppes Haapsalus. See on üks põhjus,” selgitas Viiret. Teiseks põhjuseks on tõsiasi, et Eesti purjetamislinnad on Haapsalu, Kuressaare, Pärnu ja Tallinn. „Haapsalu on keskpõrandal, teistest keskeltläbi päevateekonna kaugusel,” ütles Viiret ja lisas, et Haapsalus on palju kaikohti, kui kolm sadamat koostööd teevad.

Viireti sõnul ei saa mängust välja jätta ka Rohuküla jahisadamat. „15–20 suuremat jahti ei taha Haapsallu tulla, nemad jäävad sinna,” ütles Viiret.

Haapsalu purjetajad lähevad võistlustulle kümme jahiga. „Rõõmustav tendents, et võistlusjahte on juurde siginenud,” ütles Viiret.

Viiret osaleb regatil jahiga Luisa vend Henry meeskonnas. „Kaks aastat oleme vahele jätnud, aga sel aastal sõidame,” ütles Viiret. „Üheskoos Riiga minna – sellist juhust ei saa jätta kasutamata.”

Mullust Muhu väina regatti alustas kuus Läänemaa alust, edukaim oli Aurora Pille Kaasiga roolis. Aurora on oma klassis Muhu väina regati võitnud kaks aastat järjest, tänavu jahitakse kolmandat esikohta. Mullu võitis Aurora ESTLYS III klassi, saades üldarvestuses viis punkti. Nii võimsat edu polnud ühelgi alusel üheski teises võistlusklassis. Folkboot’idel tüüris Olev Oolup mullu Bacchuse kokkuvõttes 17 punktiga neljandaks.

„Me ei lähe lusti sõitma,” ütles Viiret. „Tahame Aurora elu kibedaks teha.” Neli aastat tagasi oli ESTLYS-klassis võitja just nimelt Luisa.

Viiret loodab, et külmad ja tuulised ilmad enam hullemaks ei lähe. „Oleks mõõdukat tuult ka,” ütles ta. Luisa meeskonnale istuvat pigem üle keskmise tuulega sõit.

Homme kl 18.30 algab rongkäik Veskiviigi sadamast ja suundub puhkpilliorkestri saatel Promenaadi kaudu kõlakoja juurde. Seal on kl 19 ametlik avamine

Edasine tegevus käib juba sadamais. Kell 20 algab pidu kahel laval – Veskiviigi sadamas algab DJ Felixi videodisko ja Grand Holm Marinas astub lavale Kolumbus Kris. „Kõik on rahvale prii, sadamais saab ka jahte uudistada ja kõik on oodatud rongkäigule,” ütles Viiret.

Laupäeva keskpäeval lahkuvad alused Haapsalu sadamaist. Regati start on kell 14 Rukkirahu taga merel. Regati esimene etapp lõpeb Kuivastus.

7.–15. juulini toimuva A. Le Coq 60. Muhu väina regati sadamad tänavu on Haapsalu, Kuivastu, Roomassaare, Kihnu, Pärnu ja Riia.

Läänemaa jahid Muhu väina regatil

Folkboot

Bacchus (kapten Olev Oolup);

ESTLYS III

Black Bird (kpt Tarmo Polli),

(kpt Tarmo Polli), Aurora (kpt Pille Kaas),

(kpt Pille Kaas), Meeri (kpt Tiit Kaljuveer),

(kpt Tiit Kaljuveer), Luisa (kpt Henry Viiret),

(kpt Henry Viiret), Chantal (kpt Ingar Lao),

(kpt Ingar Lao), Elevants (kpt Agur Kruusing),

(kpt Agur Kruusing), Hilja (kpt Villem Reinaas),

(kpt Villem Reinaas), Maimu (kpt Aarne Tuisk);

ORC-klass