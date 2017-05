Riik tahab osta Koit Uusilt raudteetammi (1)

Andrus Karnau

Koit Uus. MERILIN KAUSTEL-LEHEMETS

Postimees kirjutas, et majandusminister Kadri Simson kulutab osa kahekast miljonist eurost, mis oli mõeldud Riisipere-Turba raudteelõigu taastamiseks, hoopis raudteetammi ostmiseks ettevõttelt Lääne Raudtee, mis kuulub ärimeestele Koit Uusile ja Veiko Tišlerile.

Ehkki Aarne Taal on endiselt raudteetammi ja osaliselt ka selle all oleva maa omanik, kuulub kontroll vara üle hoopis tunamullu raudtee taastamiseks loodud erafirmale Lääne Raudtee. „Meil on 15-aastane leping, millega Taal andis meile kõik õigused raudteega opereerimiseks, kaasa arvatud selle müümiseks," ütles Uus Postimehele.

Riik eraldas äsja kaheksa miljonit eurot selleks, et veel tuleval aastal taastada Riisipere ja Turba aleviku vaheline rongiühendus. Selle summa sees on majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni sõnul ka raudteetammi riigile tagasi ostmine.

Ministri kinnitusel oleks mõistlik taastada raudteeühendus Haapsaluga kahes etapis – esimene on 6,3-kilomeetrine Riisipere-Turba lõik, ent Haapsaluni jääb sealt veel 46,6 kilomeetrit.

„Rahastamisotsus peaks tulema pärast 2019. aasta riigikogu valimisi," lausus Simson.

Simsoni sõnul on oluline, et maavalitsused vormistaks raudteetammialuse reformimata maa kõigepealt riigi omandisse.

„Pärast seda annaks maavalitsused selle üle ministeeriumile," selgitas minister. „Siis seatakse hoonestusõigus Eesti Raudtee kasuks, aga eelduseks on see, et riigiettevõte peaks läbirääkimisi raudteetammi eraomanikuga selle omandamiseks. Mul ei ole ka erilisi kõhklusi, et sellised läbirääkimised saavad teoks, sest omanik on andnud korduvalt teada soovist võõrandada raudtee muldkeha riigile või Eesti Raudteele."

„Kõige mõistlikum on ikkagi see, et Riisipere-Haapsalu raudtee ei ole mingi eraldiseisev jupp, vaid osa Eesti Raudtee taristust," lisas Simson. „Leian, et raudteed ei ole mõistlik teha eraomandis olevale rajatisele."