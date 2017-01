Jüri Ratas: saareelaniku parvlaevapileti peaks kinni maksma riik

Peaminister Jüri Ratas. Foto: Arvo Tarmula

Peaminister Jüri Ratas ütles Meie Maale antud intervjuus, et parvlaevapiletid Eesti kahe suursaare ja mandri vahel peaksid olema kohalikule elanikule riigi poolt doteeritud. "Samuti need ettevõtjad, kes annavad saarlastele tööd, vajavad tegutsemisinvesteeringu kindlust," lausus Ratas.

"Arvan, et parvlaevapiletid Eesti kahe suursaare ja mandri vahel peaksid olema kohalikule elanikule riigi poolt doteeritud. Samuti need ettevõtjad, kes annavad saarlastele tööd, vajavad tegutsemisinvesteeringu kindlust. Vastus on, et toetan seda mõtet," ptles peaminister ja lisas: "Samuti oleks oluline maksuerisuste kehtestamine siinsetele ettevõtetele – isegi praegune koalitsioon on eraldanud 20 miljonit eurot, et teha maksuerisusi teatud ettevõtlusvaldkondadele."

Maksuerisusi näeb Ratas energeetika valdkonnas. "Aga üldse pole välistatud, et miks mitte ka regionaalset aspekti arvesse võttes," arutles Ratas. "Mõistan, et meil kõigil oleks teha midagi produktiivsemat, kui seista kail kuus või 10 või ka 14 tundi parvlaevajärjekorras."